İstanbul'u iki kez kaybeden AKP Saray darbesi yaptı
Haber: Gökhan Kam / Sinem Nazlı Demir / Rıfat Kırcı / Cengiz Karagöz / Rengin Temoçin / Şevval Aydoğan / Çağdaş Bayraktar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AKP’li rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin oy fark atarak kazanan Ekrem İmamoğlu’na, seçim sürecindeki açıklamaları nedeniyle hapis cezası geldi. İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın son duruşması dün İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görüldü.
TALEPLER REDDEDİLDİ
İmamoğlu’nun 4 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasakla cezalandırılması istenen dava öncesi adliyede yoğun güvenlik önlemleri alındı. İmamoğlu’nun avukatlarının reddi hâkim ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tanık olarak dinlenmesi talepleri reddedildi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını yineledi. Avukatların son savunmaları için duruşmaya ara verildi.
Avukat Gökhan Günaydın, ara sonrası yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:
“‘Ahmak’ sözcüğünü ilk kez kullanan, üstelik bunu seçilmiş bir belediye başkanına yönelten kişi Soylu’dur. Yurttaşlar, siyasetin gölgesinde oluşturulan bu yargı kararına karşı yanıtlarını 23 Haziran’da vermişlerdir.” Mahkeme savunmalar sonrası kararını açıkladı. İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verildi.
Kararın Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu, siyasi yasaklı hale gelecek. İmamoğlu, karar sonrası “Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah’ın izniyle” dedi.
'AHMAK DAVASI' GEÇMİŞİ
İmamoğlu, 30 Ekim 2019’da Fransa’da İstanbul seçiminin iptalini eleştirmişti. Soylu, 4 Kasım 2019’da, “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum” demişti. İmamoğlu da bunun üzerine “Tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” açıklamasını yapmıştı. YSK üyelerinin şikayeti sonrası dava süreci başlamıştı.
Dün alınan karar, davanın yargıcının, kasım ayındaki duruşmada “Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız. Sayın Süleyman Soylu’ya karşı söylendiği belli” demişti.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Epözdemir, “Olağan dışı bir çaba olmazsa İmamoğlu’nun yargılanma süreci 1.5 yıl daha sürer” dedi. Epözdemir, şunları kaydetti: “Dava dosyasına ve sonuca bakarsak alt sınırdan uzaklaşma var. Fikir suçu olduğu için yargı yolu açık. İstinaf cezayı kaldırabilir, para cezasına çevirebilir, beraat kararı verebilir ya da Yargıtay bozabilir. Yerleşik yargı uygulamalarına bakarsak bu en az 1.5 yıllık bir süreç. Ancak insanın aklına dosyaya özel hassasiyet gösterilme ihtimali geliyor. Bu evreler tamamlanmadan siyasi yasak söz konusu değil.”
Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, “Böyle bir ceza verenler herhalde kesinleşmesini de sağlayacak girişimler yapacaklardır. Türkiye’de artık yargı kalmadı. Türkiye’de tek adam rejimi geçerli oluyor ve o uygulanıyor. Utanılacak bir durum. Bu kararla birlikte Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile hiçbir irtibatı kalmamış olacaktır. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hakaret suçlarında hapis cezası verilemeyeceğini belirtiyor. Hakaret varsa dava konusu olabilir. Ancak tazminat davası, para cezası olabilir.”
"HÜKÜMET İSTİFA SLOGANLARI"
İmamoğlu, duruşmaya ara verildiğinde “16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum” çağrısını yaptı.
İmamoğlu’na ilk yanıtı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener verdi. Aracından bir fotoğraf paylaşan Akşener, “Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz” dedi. CHP’li kurmaylar ve siyasi parti temsilcileri ile yurttaşlar, İmamoğlu’na destek için Saraçhane’ye gitti.
Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri olan İstanbullular, “Hükümet istifa” sloganları attı. 102 yaşındaki sosyolog Nermin Abadan Unat da Saraçhane’deydi. İmamoğlu, Unat’ı makamında “İyi ki geldiniz” sözleriyle karşıladı. Unat, “Oy verdim, oyum için geldim. Size gelmeyip de nereye gideceğim?” dedi.
"SANDIKTA HESAP VERECEKLER"
İmamoğlu ile birlikte otobüse çıkan Akşener, “Şiir yüzünden mahkûm olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Demişti ki; ‘Bu şarkı burada bitmez.’ Doğrudur, bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum; bu şarkı da burada bitmeyecek. Ekrem kardeşim için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Sandıkta elbette hesap verecekler” dedi.
SARAÇHANE'DEN SESLENDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki belediye binası önünde toplanan yurttaşlara seslendi.
“Hangi çılgın millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla birlikte olacağız” diyen İmamoğlu özetle şunları söyledi:
Bu dava Türkiye’de adaletin kalmadığının ispatı. Hukuku yok sayarak millet iradesiyle kavga ederek bu süreci bir avuç insanın istediği yörüngeye oturtmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yöneten bir davadır. 4 Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı. Bu dava bozuk düzenin davasıdır. Aldıkları, her karar kendi çıkarları için. Milletimizin yaşadığı zorlukların, yoksullaşmanın üstünü kapatmak için ortaya koydukları çirkin bir irade sürecinin sonucudur.
Bu bozuk düzen aslında 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı üzerinden o verileri kapatıp seçimi elimizden almaya cesaret ettikleri gün başlamıştır. İstanbul’da büyük bir irade ortaya koydunuz. İstanbul’da kocaman bir demokrasi tokadı attınız. Ama doymadılar.
Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkûm etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede edeceğiz? Sandıkta edeceğiz. Onlar, bizi germek istiyorlar. Ancak bizim 2023 ideallerimiz var.
Hep birlikte omuz omuza gece gündüz çalışacağız. Milletimizi aydınlık günlere taşımak adına 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. İstanbul’da başardık. Türkiye’de de başaracağız.
Bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan 3.5 sene geçmiş olabilir. Ama benim hâlâ gençliğim var. Hâlâ umudumuz yüksek. Benim gibi milyonlarca ceketini çıkarıp kollarını sıvayacak Türk milleti var. Adalete susamış, Türk milleti var. Sizden söz almak istiyorum. 2023’te her şey çok güzel olacak. Ankara duysun. Bugün o mahkemeye müdahale eden akıl duysun. Her şey çok güzel olacak. Bu karar yok hükmündedir.
6’LI MASA SAAT 16.00’DA İSTANBUL’DA OLACAK
6’lı masa saat 16.00’da İstanbul’da olacak İmamoğlu, 6’lı masadaki liderlerin bugün saat 16.00’da İstanbul’da bir araya geleceğini duyurdu. İmamoğlu, “Halkımızı buraya davet ediyorum. Birlikte konuşacağız, dertleşeceğiz ama aydınlık günlere birlikte bakacağız. Bu dava Türkiye’nin düştüğü durumun özetidir” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı duruşmayı çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya’da takip etti.
İmamoğlu’nu arayıp davadaki gelişmeler hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, kararın kesinleşmesi sonrası ziyaretini yarıda kesip İstanbul’a döndü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun yargılamasına sosyal medyadan paylaştığı videoyla tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu videoda, “Beraat dışında verilecek her karar Saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Saray’ı son kez uyarıyorum yargının üzerinden elinizi çekin” dedi.
“Bu ülkede artık darbeci de Saray’dır, yasakçı da Saray’dır” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
“6 yaşında sistematik tecavüze uğrayan bir çocuğumuzun faillerini bile gözaltına almayanlar bugün Ekrem İmamoğlu’nu ceza ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar. Hukukun nasıl katledildiğini, bir kişinin iradesine teslim edilen devletin nasıl çürüdüğünü, adaletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını gayet net görüyoruz. Ama şundan hiç kimsenin endişe duymaması lazım: Biz sonuna kadar adaleti savunacağız. Adaletsizliği yapanların da asla yanına bırakmayacağız. Biz ant içtik ve ‘Ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız’ dedik. Moralinizi bozmayın. Hak galip gelecek. Milletime söz veriyorum ki bu sefil, darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz.”
KILIÇDAROĞLU SARAÇHANE'DE
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na mahkumiyet kararı çıkması üzerine Almanya programını iptal ederek yurda dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saraçhane’de açıklama yaptı.
İmamoğlu'na "Hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak" diye seslenen Kılıçdaroğlu, “Hüzün bize yakışmaz. Çünkü, biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece, her zaman gülümsemeliyiz. Haksızlıklara karşı gülümsemeliyiz. Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi, hep beraber, birlikte dile getireceğiz. Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına gelir" dedi.
İşte Saraçhane'den bazı görüntüler:
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