İstanbul'u iki kez kaybeden AKP Saray darbesi yaptı

SARAÇHANE'DEN SESLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki belediye binası önünde toplanan yurttaşlara seslendi.

“Hangi çılgın millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla birlikte olacağız” diyen İmamoğlu özetle şunları söyledi:

Bu dava Türkiye’de adaletin kalmadığının ispatı. Hukuku yok sayarak millet iradesiyle kavga ederek bu süreci bir avuç insanın istediği yörüngeye oturtmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yöneten bir davadır. 4 Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı. Bu dava bozuk düzenin davasıdır. Aldıkları, her karar kendi çıkarları için. Milletimizin yaşadığı zorlukların, yoksullaşmanın üstünü kapatmak için ortaya koydukları çirkin bir irade sürecinin sonucudur.

Bu bozuk düzen aslında 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı üzerinden o verileri kapatıp seçimi elimizden almaya cesaret ettikleri gün başlamıştır. İstanbul’da büyük bir irade ortaya koydunuz. İstanbul’da kocaman bir demokrasi tokadı attınız. Ama doymadılar.

Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkûm etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede edeceğiz? Sandıkta edeceğiz. Onlar, bizi germek istiyorlar. Ancak bizim 2023 ideallerimiz var.

Hep birlikte omuz omuza gece gündüz çalışacağız. Milletimizi aydınlık günlere taşımak adına 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. İstanbul’da başardık. Türkiye’de de başaracağız.

Bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan 3.5 sene geçmiş olabilir. Ama benim hâlâ gençliğim var. Hâlâ umudumuz yüksek. Benim gibi milyonlarca ceketini çıkarıp kollarını sıvayacak Türk milleti var. Adalete susamış, Türk milleti var. Sizden söz almak istiyorum. 2023’te her şey çok güzel olacak. Ankara duysun. Bugün o mahkemeye müdahale eden akıl duysun. Her şey çok güzel olacak. Bu karar yok hükmündedir.