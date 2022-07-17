Katar Kraliyet Ailesi’nin Yalova’daki sarayı tamamlandı

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 10:42
<p>Son yıllarda Türkiye ile yakın siyasi ve ekonomik ilişki içinde olan Katarlılar, gayrimenkulden finansa, sanayiden medyaya kadar birçok alanda yatırıma imza attı.</p>

Son yıllarda Türkiye ile yakın siyasi ve ekonomik ilişki içinde olan Katarlılar, gayrimenkulden finansa, sanayiden medyaya kadar birçok alanda yatırıma imza attı.

<p>Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani, Türkiye'ye her geldiğinde yeni alımlar yaptı.</p>

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani, Türkiye'ye her geldiğinde yeni alımlar yaptı.

<p>Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Digiturk, Finansbank, Abank, Borsa İstanbul, Beymen, Network, BMC, İstinye Park, Antalya Limanı, SeaPearl Ataköy, Banvit’ten hisse alan ve son olarak Doğuş Holding’in yeme-içme şirketlerinin çatı kuruluşu “d.ream”e ortak olan Katar'ı yöneten Sani Hanedanı’nın Yalova'da yaptırdığı saray tamamlandı.</p>

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Digiturk, Finansbank, Abank, Borsa İstanbul, Beymen, Network, BMC, İstinye Park, Antalya Limanı, SeaPearl Ataköy, Banvit’ten hisse alan ve son olarak Doğuş Holding’in yeme-içme şirketlerinin çatı kuruluşu “d.ream”e ortak olan Katar'ı yöneten Sani Hanedanı’nın Yalova'da yaptırdığı saray tamamlandı.

<p>Bir inşaat şirketiyle anlaşarak Altınova ilçesi Kaytazdere mevkiinde toplam 10 bin metrekare büyüklüğünde iki parselde bir saray kompleksi inşa ettiren Katar Kraliyet Ailesi, komplekste 3 bin metrekarelik meclis odaları da yaptırdı.</p>

Bir inşaat şirketiyle anlaşarak Altınova ilçesi Kaytazdere mevkiinde toplam 10 bin metrekare büyüklüğünde iki parselde bir saray kompleksi inşa ettiren Katar Kraliyet Ailesi, komplekste 3 bin metrekarelik meclis odaları da yaptırdı.

<p>3 bin metrekarelik konaklama alanı bulunan komplekste 500 metrekare büyüklüğünde toplantı odaları da var.</p>

3 bin metrekarelik konaklama alanı bulunan komplekste 500 metrekare büyüklüğünde toplantı odaları da var.

<p>Bölgedeki en büyük ve görkemli yapı olan saray, mimarisiyle de dikkat çekiyor.</p>

Bölgedeki en büyük ve görkemli yapı olan saray, mimarisiyle de dikkat çekiyor.

<p>Katar Kraliyet ailesi adına inşa ettirilen saray Kaytazdere’deki gayrimenkul piyasasını da etkiledi.</p>

Katar Kraliyet ailesi adına inşa ettirilen saray Kaytazdere’deki gayrimenkul piyasasını da etkiledi.

<p>Emlakçılar, bölgedeki arazi ve villaları pazarlarken “Katar Emiri’ne komşu” ifadesini kullanıyor.</p>

Emlakçılar, bölgedeki arazi ve villaları pazarlarken “Katar Emiri’ne komşu” ifadesini kullanıyor.

<p>Katar Kraliyet ailesi için inşa ettirilen sarayın ön tarafı deniz ve Osmangazi Köprüsü, arka tarafı ise orman manzarasına sahip…</p>

Katar Kraliyet ailesi için inşa ettirilen sarayın ön tarafı deniz ve Osmangazi Köprüsü, arka tarafı ise orman manzarasına sahip…

<p>Binaların yapımının tamamlandığı projede peyzaj çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.</p>

Binaların yapımının tamamlandığı projede peyzaj çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler