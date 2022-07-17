Katar Kraliyet Ailesi’nin Yalova’daki sarayı tamamlandı
Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Digiturk, Finansbank, Abank, Borsa İstanbul, Beymen, Network, BMC, İstinye Park, Antalya Limanı, SeaPearl Ataköy, Banvit’ten hisse alan ve son olarak Doğuş Holding’in yeme-içme şirketlerinin çatı kuruluşu “d.ream”e ortak olan Katar'ı yöneten Sani Hanedanı’nın Yalova'da yaptırdığı saray tamamlandı.
Video Haberler
- Konya'da dinlenme tesisinde yangın
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
- İlginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrendi; sokağa attı
- Muhalefet için yeni aday iddiası mı?
- CHP'den Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı
- Üretici artan maliyetten dert yandı: 'Köstek olmasınlar'
- Hatay'da orman yangını
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
- Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- Yurttaşa sabır, kendine 10 asgari ücret ederinde gözlük
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Erdoğan ve Bahçeli'yi yalnız bırakmamışlar!
- Kaymakam Server Sinanoğlu hakkında yeni gelişme