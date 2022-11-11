Son anket yayımlandı: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?

Türkiye 2023 seçimlerine doğru hızla ilerliyor. CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın “Cumhurbaşkanı adayı kim olacak” sorusu seçim takvimi ilan edilmeden yanıt bulmayacak gibi görünüyor.