Son anket yayımlandı: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
Türkiye 2023 seçimlerine doğru hızla ilerliyor. CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın “Cumhurbaşkanı adayı kim olacak” sorusu seçim takvimi ilan edilmeden yanıt bulmayacak gibi görünüyor.
Areda Araştırma, seçmenlere "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti.
Gazete Duvar'ın haberine göre; ankete katılanların yüzde 41.3 gibi büyük çoğunluğu tercihini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı.
Kılıçdaroğlu'nu yüzde 19,1 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.
Listenin üçüncü sırasında yüzde 9 ile tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yer aldı.
Muharrem İnce: Yüzde 6,9
Meral Akşener: Yüzde 3,6
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 3,3
Fatih Erbakan: Yüzde 2,8
Abdullah Gül: Yüzde 1,7
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1,6
Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0,8
Ali Babacan: Yüzde 0,8
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