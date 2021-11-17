"Gazete alımı yok" dendi, ayrılan bütçe dikkat çekti

17 Kasım 2021 Çarşamba, 14:43

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın günlük gazetelere ayırdığı bütçeye ilişkin soru önergesi verdi.

Soru önergesine cevap veren Bakan Fatih Dönmez'in yanıtında, 2021 yılında günlük gazete alımı gerçekleşmediği ama 48 bin 261 TL'nin "Temsil Tanıtma ve Ağırlama Giderleri"ne ayrıldığı belirtildi.

HARCAMALAR HANGİ KALEMDEN KARŞILANMAKTA?

CHP'li Tanrıkulu'nun verdiği önergedeki sorular şu şekilde;

"Bakanlığınıza bağlı kurumlara 2021 yılında alınan günlük gazeteler hangileridir? Alınan gazetelerin maliyeti nedir? Harcamalar hangi kalemden karşılanmaktadır?

Bakanlığınıza bağlı kurumlara alınmayan günlük gazeteler var mıdır? Varsa hangileri, ne gerekçe ile alınmamaktadır?

Bakanlığınıza bağlı kurumlara alınan çiçek, pasta ve şekerlemeler hangi firmalardan alınmaktadır? 2021 yılı maliyeti nedir? Harcamalar hangi kalemden karşılanmaktadır?"

GAZETE ALIMI YOK AMA 48 BİN TL HARCAMA

Bakan Fatih Dönmez, CHP'li Tanrıkulu'nun soru önergesine yanıt verdi. Dönmez önergeye ilişkin verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı;

"Bakanlığımıza bağlı kurumlarda 2021 yılında günlük gazete alımı gerçekleştirilmemiştir. Protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen temsil, tanıtma ve ağırlama masrafları "Temsil Tanıtma ve Ağırlama Giderleri" kaleminden karşılanmakta olup, 2021 yılı için bağlı kuruluşlarımızca toplamda 48.261 TL'lik harcama gerçekleştirilmiştir."

AYNI SORULAR, AYNI CEVAPLAR...

CHP'li Tanrıkulu'nun, 23 Kasım 2020 tarihinde verdiği önergede de "2018-2020 yıllar bazında Cumhurbaşkanlığı'na bağlı birim ve başkanlıkların karşılama, ağırlama, yemek, davet, çiçek, afiş, eşantiyon açılış törenleri gibi faarliyetler için yapılan toplam gider ne kadardır? Türlerine göre dağılımı nedir? Söz konusu faaliyetlerin hizmet alımları hangi kişi ve firmalar tarafından yapılmıştır? soruları sorulurken yapılan harcamaların Cumhurbaşkanlığı bütçesinin hangi gider kalemi içerisinde gösterildiğinin yanıtlaması için ilgili soru önergesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a gönderilmiştir.

Yazılı soru önergesine cevap olarak "Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların temsil ve tanıtma giderleri, Bütçe Kanunu'nda öngörülen ödenek oranında mevzuata uygun olarak yapılmaktadır" denildi.

20 Mayıs 2021 tarihinde yine CHP'li Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması için soru önergesi gönderdi. Temsil ve ağırlama harcamalarının tutarının sorulduğu soru önergesinde Bakan Soylu, 2018-2021 yılları arasında gerçekleşen temsil ve ağırlama harcamalarının mevzuat ve yılı bütçe kanununu kapsamında yapıldığı dile getirilmiş.

İki farklı tarihte iki farklı bakanlığa gönderilen soru önergelerinde giderlerin 'mevzuata uygun' olarak yapıldığı belirtilirken harcamalar hakkında bilgi verilmemesi dikkat çekti.

