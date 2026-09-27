Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Ergin'in gözaltına alındığı bildirildi.

Avukat Sibel Sevinç Deveci Özçelik söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda "Müvekkilimiz Fatih Ergin ikamet adresinde şu an gözaltına alınıyor. Davet etseniz zaten koşa koşa gelirdi sayın yetkililer" ifadeleri kullanıldı.

Ergin'in neden gözaltına alındığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Ergin, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Adli Tıp Kurumu doktoru Turgay Tamer'in, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulunduğunu aktarmıştı.

Bununla beraber Ergin'in fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik’in damadı olduğu haberinde de imzası bulunuyordu.