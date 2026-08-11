Gazeteci İsmail Küçükkaya: Cemil Tugay’ın AKP'ye geçeceğine inandım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden 'mutlak butlan' kararı sonırası istifa etmesinin ardından AKP'ye geçeceği iddiaları konuşulmaya devam ediyor.

İktidara yakın Yeni Şafak'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 14 Ağustos'ta AKP'ye katılması bekleniyor.

Tugay'ın "transfer"inin gerçekleşmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez AKP yönetimine geçmiş olacak.

"TUGAY'IN AKP'YE GEÇECEĞİNE İNANDIM"

İddiaya ilişkin gazeteci İsmail Küçükkaya da sosyal medya hesabından hayli dikkat çekici bir kulis bilgisini aktardı. Küçükkaya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sapanca kampında İzmir milletvekillerine ‘Cemil Tugay’ı alalım mı ne dersiniz?’ diye nabız yokladı. Bunu öğrenip, sonra teyit ettiğimden beri Başkan Tugay’ın AKPye geçeceğine inandım" ifadelerini kullandı.

"BU MEMLEKETE İHANET ETMEM"

AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin doğrudan bir açıklama yapmaktan kaçınan Cemil Tugay, geçen ay İZBETON işçileriyle bir araya geldiği bir programda, Türkiye’ye ve İzmir’e gönülden bağlı olduğunu belirterek "Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkesle de mücadele ederim" ifadesini kullanmış ve şunları kaydetmişti:

"Benim istediğim sizin alkışınız değil, gönlünüzdeki güven ve rızadır. Birbirimize inanarak, dayanışma içinde hareket edelim. Millet bizi bu göreve getirdi, sizler de kamu hizmeti yapıyorsunuz. Hep birlikte insanlara mahcup olmayacak şekilde işimize sahip çıkacağız. Kimsenin en küçük bir yanlış yapmasına izin vermeyeceğim. Kim kendini hangi tarafta tanımlarsa tanımlasın, benim için önemli olan tek şey sizlerin dostluğu, inancı ve dayanışması. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çalışıyor, zor işler yapıyorsunuz. Hakkınız ödenmez. Bu belediye her geçen gün daha iyi olacak. Kimsenin bu belediyeyi kötü bir noktaya götürmesine izin vermeyeceğiz; bunu hep birlikte sağlayacağız."