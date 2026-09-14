Gazeteci Pınar Gayıp tahliye edildi

5 Şubat’ta Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve kurumlarına yönelik 22 kentte yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ETHA muhabiri gazeteci Pınar Gayıp bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

İlke TV'den Tuğba Özer'in haberine göre davada savcı, mütalaasında tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme ise Pınar Gayıp’ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Pınar Gayıp, 7 ay süren tutukluluğunun ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bir sonraki duruşma ise 7 Aralık’ta görülecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Gayıp’ın “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamenin girişinde, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist’in (TKP/ML) tanımı yapılmıştı. Devamında, Pınar Gayıp’ın hakkında etkin pişmanlık kapsamında verilen 10 farklı ifade olduğu belirtildi ve gizli tanık ifadelerine de yer verilmişti.

İddianamede, “M1L1T2P5Z3” adlı gizli tanığın, “ETHA’da muhabir olarak çalışır”, etkin pişmanlıkçıların, “ETHA’ya haber gönderirdi”, “ETHA ve Atılım Gazetesi çalışmalarında sorumlu olarak yer alırdı”, “ETHA içerisinde faaliyet yürüttüğünü bilirim” ifadeleri gazeteci Gayıp hakkındaki suçlamaya gerekçe gösterilmişti.

Savcılık, Pınar Gayıp’ın, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın sembol isimlerinden, 27 Mayıs 1995’te Galatasaray Meydanı’na ilk çıkan annelerden biri olan Emine Ocak’ın, 24 Temmuz 2025’teki cenaze törenini takip etmesini “suç” saymıştı.

İddianamede ayrıca, Gayıp’ın sosyal medya paylaşımlarında “örgütsel içerikli paylaşımlar yaptığı” ifade edildi. Ancak hangi paylaşımın ne şekilde örgütsel içerik olduğunun tespitine yer verilmedi.