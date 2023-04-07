Gazetemiz yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kitabı 'SS', tecavüz skandalını ortaya çıkardı: Fotoğrafla susturdu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, çocuğa tecavüz suçlamasıyla soruşturması devam eden iş insanı Sadullah Alagöz’ü bakanlık makamında ağırladığı öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da ifadesi dahi alınmamışken şüpheli Alagöz’e hediyeler verdi.

Gazetemizin yazarları Barış Pehlivan’ın ve Barış Terkoğlu’nun bugün okurla buluşan kitabı “SS”, büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Kitapta, AKP’den daha önce milletvekili ve belediye başkan adayı olmak için başvuran Alagöz’ün bir çocuğa tecavüz soruşturmasında şüpheli olduğu bilgisi yer aldı.

Bir anne ve E.M. adlı 17 yaşındaki kızı geçen sene yabancı bir ülkeden Türkiye’ye geldi. Ticaret yapmak isterlerken iş insanı adamı Sadullah Alagöz’le tanışarak bir kafede ortak oldular. Ancak Alagöz’ün, bir anlaşmazlık gerekçesiyle görüştüğü E.M’ye tecavüz ettiği iddia edildi.

‘KİMSE DUYMUYORDU’

Soruşturma dosyasındaki ifadesine göre, E.M. tecavüz öncesi şunları yaşadı: “Telefonundan Instagram’ını açtı, siyasilerle olan fotoğraflarını gösterdi. Bana ‘Ben başkan olacağım, polis başkanlarıyla aram iyi, polislerle aram iyi’ dedi. Çok korktum, özür diledim.”

Yaşadığı dehşeti tüm ayrıntılarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na anlatan E.M. şunları söyledi: “Ben ağlıyordum. Bağıramıyordum. Bağırınca da aşağıda kimse yoktu. Kimse duymuyordu.”

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, 1 Kasım 2022’de E.M.’nin ifadesini aldı. Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifade sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden bir temsilci de hazır bulundu. Böylece “nitelikli cinsel istismar” ve “hürriyeti tahdit” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında beş sayfalık yazılı ifade veren işadamı Sadullah Alagöz ise E.M’nin iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü.

PSA KANITI

Alagöz, “Yarattıkları hayali ve iftiralardan ibaret bu şikâyetlerin hiçbir kelimesi doğru olmayıp hiçbir resmi ve gayri resmi belge ve delile dayanmamaktadır” ifadelerini kullandı. Ancak Adli Tıp Kurumu’nun 1 Aralık 2022 tarihli raporuna göre E.M’nin pantolonunda Prostat Spesifik Antijen (PSA) tespit edildi. PSA erkeklerin dışarı boşaltılan sperm salgılarının sıvılaşmasını sağlayan enzimdi. Cinsel saldırı olaylarının açığa çıkmasında ise hayati derecede bir kanıttı.

EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

Sadullah Alagöz büyük gizlilikle yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeden bir hafta önce, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Alagöz, birlikte fotoğraflarını Instagram hesabına koyarken şu notu düştü: “Ankara İl Emniyet Müdürümüz Servet Yılmaz’a değerli hediyelerinden ve misafirperverliğinden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.”

DAHA ÖNCE DE SUÇLANMIŞ

Bununla da kalmadı. Tecavüz mağduru E.M’nin dosyasına müdahil olan Aile Bakanlığı da tecavüz şüphelisi Alagöz’ü ağırladı. Aile Bakanı Derya Yanık, 2 Şubat 2023’te Sadullah Alagöz ile bakanlıktaki makamında görüştü. Alagöz bakanla fotoğrafını da yine Instagram hesabında şu notla paylaştı: “Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Derya Yanık hanımı makamında ziyaret ettim. Hoş sohbeti ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum.”

GÖZALTINA BİLE ALINMADI

“SS” kitabının yazarları Pehlivan ve Terkoğlu, skandal kareyi Bakan Yanık’a da sordu. Basın müşaviri aracılığıyla yanıt veren Bakan Yanık, “O kişiyi tanımıyorum, bir heyetle birlikte geldi” demekle yetindi. Tecavüz suçlamasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen, henüz iddianamenin yazılmadığı ve şüpheli Alagöz’ün gözaltına bile alınmadığı öğrenildi. Alagöz’ün 2018’de yaşandığı ileri sürülen bir başka tecavüz soruşturmasında da şüpheli olduğu ve savcılığın dosyayı kapadığı da kitapta yer alan bilgiler arasında.

Sadullah Alagöz’ün mağdur E.M.’yi korkutmak için kullandığı sosyal medya hesaplarında birlikte fotoğraflarının yer aldığı bazı isimler şöyle: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş.

İŞTE ALAGÖZ’ÜN SOSYAL MEDYA ALBÜMÜ

İLK İMZA YARIN

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın “Aslında Neyi Seçeceğiz” adlı söyleşisi ve “SS” kitabının imza günü yarın Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak.