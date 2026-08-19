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Gaziler Güvenpark'tan çıkarıldı... Ümit Özdağ'dan sert tepki: 'TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor'

Gaziler Güvenpark'tan çıkarıldı... Ümit Özdağ'dan sert tepki: 'TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor'

19.08.2026 09:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gaziler Güvenpark'tan çıkarıldı... Ümit Özdağ'dan sert tepki: 'TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Güvenpark’tan polis tarafından çıkarılan gaziler ve şehit yakınlarına yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Özdağ, gözaltına alınan gazilerin Bilkent’teki rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü belirterek “TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor” dedi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hak arayan gazilerin bu sabaha karşı polis tarafından Güvenpark'tan çıkarılmasına tepki gösterdi.

Özdağ, "Her bir gazi 10’a yakın polis tarafından direnme fırsatı verilmeden gözaltına alınarak Bilkent’teki rehabilitasyon merkezine götürülmüş. Görüştüğüm gaziler şu anda rehabilitasyon merkezinde serbest olduklarını ve saat 11.00’de eğer gitmelerine izin verilirse İçişleri Bakanlığı önünde protesto gösterisi yapacaklarını söylediler. TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor" dedi.

"TBMM HALKTAN, YÖNETİM MİLLETİN VİCDANINDAN KOPUYOR"

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Güvenpark’ta 1 aydır hak arayan gazilerimize ve şehit yakınlarına bu sabah 05.00’de, 500 civarında polis ile operasyon yapılmış. Her bir gazi 10’a yakın polis tarafından direnme fırsatı verilmeden gözaltına alınarak Bilkent’teki rehabilitasyon merkezine götürülmüş. Görüştüğüm gaziler şu anda rehabilitasyon merkezinde serbest olduklarını ve saat 11.00’de eğer gitmelerine izin verilir ise İçişleri Bakanlığı önünde protesto gösterisi yapacaklarını söylediler. TBMM halktan, yönetim milletin vicdanından kopuyor."

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