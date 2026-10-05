Geçen hafta AKP'ye geçmişti: Başkanın konvoyunda kaza

Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu’nun konvoyunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın hemen ardından, konvoyda yer alan AKP Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, aracından hızla inerek yaralılara tıbbi müdahalede bulundu.
Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza anında konvoyda bulunan AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AKP Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu da kazazedelerin yardımına koştu.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) adayı olarak Elazığ’ın Palu ilçesinde belediye başkanı seçilen Muhammet Septioğlu, geçen hafta düzenlenen törenle AKP’ye geçmişti.