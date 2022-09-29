Gelecek Partisi Ankara'nın Bala ilçesinde fenerle sosyal konut aradı

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:57

Gelecek Partisi heyeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılında yapımına başlanacağını açıkladığı Ankara’nın Bala ilçesindeki TOKİ konutu alanında incelemelerde bulundu.

Selçuk Özdağ, gece vakti elinde fenerle araziyi gezip "Sinoplu Diyojen Anadolu topraklarında elinde bir lüküs lamba ile ‘adam arıyorum’ diyordu. Bense, 2019 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Cumhurbaşkanının fakirler, gaziler, şehitler için 100 bin konut sözü vardı. 3 senedir bu konutlarla ilgili bir gelişme var mı diye, onu arıyorum. Olabilir mi acaba diye bakıyorum fenerle? Yok” diye konuştu.

"AY'A YAPMIŞ OLMASINLAR?"

Bir partilinin “Başkanım sakın Ay'a yapmış olmasınlar bu konutları” demesi üzerine Özdağ, şöyle konuştu:

“Bakalım, dürbünle aya doğru bakalım. Yok, yol yok ayda, TOKİ inşaatı da yok. O zaman nerede olabilir bunlar? Buradan sesleniyorum; birkaç hafta 250 bin konut yapacaklarını söylediler, yine dar gelirli aileler için. Buradan soruyorum, 2019’daki 100 bin konut ne alemde?”

"BALA’YA YAPILACAK 200 KONUTA NE OLDU?"

Özdağ, şöyle devam etti:

“Ancak bu projelerin temelleri bile atılmadı. Yetkililere sesleniyorum, 2019’da yapılacağı ilan edilip, başvuruları toplanmış olan sosyal konutlar hani nerde? Bala’da yapılacağı yer olarak işte üzerinde bulunduğumuz arazi gösterilmişti. İşte görüyorsunuz bu arazi bomboş, sosyal konut falan yok.”