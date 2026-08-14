Genç seçmen anketinde dikkat çeken tablo: YENİ Parti ve İmamoğlu ilk sırada!

Arayüz Kampanyası’nın 18-30 yaş aralığındaki bin 255 genç seçmenle yaptığı araştırmada, kararsızlar dağıtılmadan önce YENİ Parti yüzde 25,1 ile ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı yarışında ise Ekrem İmamoğlu yüzde 43,4 ile Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde çıktı.

Arayüz Kampanyası, Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki genç seçmenlerin siyasi tercihlerini ölçtüğü araştırmanın sonuçlarını yayımladı. 33 il ve 241 ilçede bin 255 genç seçmenle yapılan araştırmada, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda YENİ Parti yüzde 25,1 ile ilk sırada yer aldı. AKP ise yüzde 22,8 ile ikinci oldu.

KARARSIZLAR YÜZDE 23,4 Araştırmada genç seçmenlerin yüzde 23,4’ünün kararsız olduğu görüldü. Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle ölçüldü: YENİ Parti: yüzde 25,1

AKP: yüzde 22,8

İYİ Parti: yüzde 5,3

Zafer Partisi: yüzde 5,3

CHP: yüzde 5,2

DEM Parti: yüzde 4,0

MHP: yüzde 3,6

Anahtar Parti: yüzde 2,1

YRP: yüzde 1,1

Diğer: yüzde 2,1

KARARSIZLAR DAĞITILINCA YENİ PARTİ YÜZDE 32,9 Kararsız seçmenler dağıtıldığında YENİ Parti’nin oy oranı yüzde 32,9’a yükseldi. AKP yüzde 29,9 ile ikinci sırada yer aldı. Dağıtılmış sonuçlarda Zafer Partisi ve İYİ Parti yüzde 6,9’ar, CHP yüzde 6,7, DEM Parti yüzde 5,2, MHP yüzde 4,7, Anahtar Parti yüzde 2,7 ve YRP yüzde 1,4 oy aldı.