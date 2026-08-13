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Gençlerin sandıkta tercihi belli oldu: YENİ Parti açık ara önde, Zafer Partisi Butlan CHP'sini geçiyor!

Gençlerin sandıkta tercihi belli oldu: YENİ Parti açık ara önde, Zafer Partisi Butlan CHP'sini geçiyor!

13.08.2026 19:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gençlerin sandıkta tercihi belli oldu: YENİ Parti açık ara önde, Zafer Partisi Butlan CHP'sini geçiyor!

Arayüz Kampanyası’nın yaptığı araştırmada genç seçmenlerin sandık eğilimi ölçüldü. Buna göre seçimlerde YENİ Parti açık ara öndeyken, Zafer Partisi yüzde 6.9 ile üçüncü sıraya yerleşti. Zafer Partisi’ni ise yüzde 6.7 ile mutlak butlan yönetimindeki CHP takip ediyor.
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Arayüz Kampanyası, genç seçmenlerin sandık eğilimlerini ölçmek için yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

18-30 yaş aralığındaki 1255 genç seçmenle yapılan araştırmada katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki araştırma sonuçları şu şekilde:

Yeni Parti - 32,9

AKP - 29,9

Zafer Partisi - 6,9

İYİ Parti - 6,9

CHP - 6,7

DEM Parti - 5,2

MHP - 4,7

Anahtar Parti - 2,7

YRP - 1,4

Diğer - 2,7 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE YÜZDE 27 KARARSIZ

"Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunda Ekrem İmamoğlu yüzde 43,4 ile ilk sırada yer alırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 29,5 oy oranına ulaşıyor. Genç seçmenlerin yüzde 27,1'i ise kararsız.

Kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 59,5'e, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 40,5'e yükseliyor.

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