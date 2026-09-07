Girne'de batan gemi faciası! Görevden alınanların sayısı 6'ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisi sonrası görevden almalar devam ediyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alınması ile başlayan süreçte Resmi Gazete’de yayımlanan kararla KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’in de görevine son verildi.

Güneş’in görevine son verilmesi ile Filo Jet faciasının ardından bugüne kadar görevine son verilen kişi sayısı 6’ya yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından 2 Eylül’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı’nın ardından, bakanlık bünyesinde üç yetkili ile limanda görev yapan 2 kamu çalışanının görevine son verilmişti.

Filo Jet faciasına ilişkin adli soruşturma ve kazada ihmal veya kusur bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.

FİLO JET FACİASI

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos’ta öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239’u kurtarılmış, 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp olan 14 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Geminin enkazı 554 metre derinlikte tespit edilmişti.