Girne'de facianın ardından... 'Dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim' demişti: KKTC'nin Ulaştırma Bakanı, görevden alındı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma sürecine yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Arıklı, "Zaruri bir açıklama" başlığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görevlendirilen kaza kırım ekibinin, soruşturma ve inceleme amacıyla KKTC’ye geldiğini belirtti. Soruşturmanın sağlıklı ve bağımsız şekilde yürütülebilmesi amacıyla Limanlar Dairesi konusunda adım atacaklarını açıklayan Arıklı, "Soruşturmanın selameti açısından, soruşturma bitinceye kadar Limanlar Dairemizin bakanlığımızdan alınıp Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceğiz" dedi.

"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİM"

Gemi kazasında hukuki veya adli bir sorumluluğunun bulunması halinde adli makamların önünde herhangi bir engel olmaması gerektiğini belirten Arıklı, Cumhuriyet Meclisi’ne başvuracağını açıkladı. Arıklı, "Gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğumuz varsa, adli makamların bu konuda rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifademin alınıp yargıya taşınabilmesi için, yarın Cumhuriyet Meclisi’ne başvurup dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

Arıklı ayrıca, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin talebinin Cumhuriyet Meclisi’nin yapacağı ilk olağanüstü birleşimde görüşülmesini isteyeceğini bildirdi. Arıklı, aldığı kararın ardından yarın "hükümetten çekilme" gündemiyle yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısının da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

GÖREVDEN ALINDI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı açıklamada Arıklı'yı görevden aldığını bildirdi.

Üstel, “Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Erhan Arıklı’yı görevden aldığımı kendisine bildirdim” dedi.