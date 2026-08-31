Girne'de feribot battı: Uçak biletleri 35 bin liraya kadar çıktı!

Girne-Taşucu seferini yapan 267 kişilik yolcu gemisinin alabora olmasının ardından ulaşımda yaşanan aksaklıklar hava yolu seferlerine olan talebi artırdı.

KKTC’ye gitmek ya da adadan ayrılmak için hava yolunu tercih etmek zorunda kalan yurttaşlar, bu kez yüksek uçak bileti fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı.

35 BİN LİRAYI AŞTI

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Ercan Havalimanı arasındaki yaklaşık 45-50 dakikalık uçuşlarda bazı bilet fiyatlarının 35 bin TL’nin üzerine çıktığı görüldü.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, gemi kazasının ardından havayolu ulaşımına yönelik talebin hızla artması bilet fiyatlarına da yansıdı. Dinamik fiyatlandırma ve son dakika tarifeleri nedeniyle yükselen ücretler sosyal medyada tepki topladı.

Yurttaşlar, özellikle kaza gibi olağanüstü durumlarda ticari kaygıların ve arz-talep gerekçesiyle yapılan yüksek fiyatlandırmanın bir kenara bırakılması gerektiğini dile getirdi.

GİRNE BELEDİYE BAŞKANINDAN SERT TEPKİ

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla uçak bileti fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi.

Girne Limanı'nda yüzlerce kişinin uzun süredir zor şartlar altında beklediğine dikkat çeken Şenkul, kazanın ardından uçaklara yönelik yoğun talebin anlaşılabilir olduğunu ancak bunun bilet fiyatlarını olağanüstü seviyelere çıkarmaması gerektiğini belirtti.

Şenkul, “Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

“6 BİN LİRALIK BİLET 22 BİN LİRAYA ÇIKTI”

Şenkul, açıklamasında normal şartlarda 6 bin TL seviyesinde olduğunu belirttiği biletlerin yoğun talep nedeniyle 22 bin TL'ye kadar çıktığını ifade etti.

Limanda izni biten, ülkesine acilen dönmesi gereken veya farklı nedenlerle zor durumda bulunan çok sayıda kişinin bulunduğunu vurgulayan Şenkul, yaşanan kazanın ardından yapılması gerekenlere odaklanılması çağrısında bulundu.

Şenkul, kazayla ilgili hatalardan ders çıkarılması ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması gerektiğini belirterek benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.