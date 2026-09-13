Gökçek-Arınç tartışmasına Saray da dahil oldu: ‘Hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması…’

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki tartışmaya Saray da dahil oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, Gökçek'e yönelik ifadeleri nedeniyle Arınç'a tepki gösterdi.

‘SAKIZ’ TEPKİSİNE SARAY DAHİL OLDU

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen nikâh töreninde konuşan Bülent Arınç, Melih Gökçek'in hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye sakız çiğneyerek gitmesini sert sözlerle eleştirmişti.

Arınç'ın katıldığı nikâh töreninde Gökçek'e yönelik sarf ettiği ifadeler AKP içinde tepkiyle karşılanırken eski TBMM Başkanı'na bir tepki de Saray'dan geldi.

“BİR MEYDANA KÜRSÜ KURSA…”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bülent Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz. Düğünde binlerce insanı bir arada görünce eline sazı alıp genç çiftin en mutlu gününü siyasi hesaplaşmalarına malzeme etmiş.

Bir nikâh törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla.

Üstelik bir Cumhuriyet savcısını hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması, içinde bulunduğu acınası hâli de açıkça ortaya koymaktadır.

“Güzel günler göreceğiz çocuklar” sözüne verilen, “Güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim” cevabı ise gereken ölçüyü ortaya koymuştur.

Sayın Arınç; nikâh kürsüsü siyaset meydanı değildir. Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir."