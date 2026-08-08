Gökhan Günaydın'dan dikkat çeken 'Erdal Beşikcioğlu' eleştirisi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Youtube kanalı Onlar TV'de Şule Aydın'ın sorularına verdiği yanıtlarda Beşikçioğlu'na değindi.

''SİZ KAMU GÖREVİNİ NASIL YAPIYORSUNUZ ACABA?''

Günaydın '''Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba?'' dedi.

Gökhan Günaydın'ın açıklaması şöyle:

"Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor.

Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? 'Bu onun özel yaşamıdır' diyemem.

''HELE BUGÜNKÜ SİYASETİN KOŞULLARI VAR''

Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın.

Özel hayatı için de, kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi?"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan tutuklanan Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na yönelik dikkat çeken sözler:



"Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor.



Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz… pic.twitter.com/4j1OUz4erh — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) August 8, 2026

''ONA 30 OYU VEREN MEMLEKETİN GELECEĞİNİ SATIYOR''

Günaydın, programda AKP'nin yeni anayasa ve erken seçim planı olduğunu ileri sürdü. Günaydın ''Zurnanın zırt dediği nokta şuraya geliyor; Bütün bunlar içinde AKP'nin ve Erdoğan'ın iktidarını genişletme uzatma hevesi var mı? Nerede 1 anayasa teklifini Meclis'e getirecek 2 erken seçimi Meclis'e getirecek. Kaç oya ihtiyacı var 360 oya. AKP, MHP, Hüda Par'ın sağladığı oy 330. O halde ona 30 oyu veren herkes adı sanı ne olursa olsun küçük yararları uğruna memleketin geleceğini satıyor anlamına gelir. Dolayısıyla YENİ Parti'ye yüklenerek. Orayı dağıtarak CHP'den bu yana yükselen ivmemizi kırarak. Ana muhalefeti polarize eden ve çalıştırmayan dağıtan ve dağıtmaya gayret eden her hareket aslında Türkiye'nin geleceğini teslim almaya çalışıyor.'' dedi.