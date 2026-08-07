Gökhan Günaydın: 'Seçimden kaçmasınlar. Sokağa çıksınlar, görelim onları'

YENİ Parti'nin Borçka İlçe Başkanlığı'nın açılış programına Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Seyit Torun, Tahsin Ocaklı, Murat Çan ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan katıldı. Programa çok sayıda belediye başkanı ile Borçkalı vatandaş da yoğun ilgi gösterdi.

Açılış öncesinde Borçka Belediyesi önünde toplanan YENİ Parti üyeleri, "Özgür gelecek, özgür Türkiye" sloganları eşliğinde parti binasına yürüdü.

Konuşmasına YENİ Parti Genel Başkan Özgür Özel'in Karadenizlilere selamını ileterek başlayan YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şunları söyledi:

"Türkiye'nin uzun tarihini sayacak değilim. Ancak bazen takvim yapraklarından kan damlayan bir memleketin evlatlarıyız demek, yanlış bir şey söylemek anlamına gelmiyor. Bu cumhuriyeti, dört bir yandan memleketi işgal etmiş emperyal kuvvetleri büyük bir başarıyla ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmak suretiyle 1. Meclis Hükûmeti'ni beraber kuran, işgalcileri kovan Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Selam olsun kurucularımıza, selam olsun Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal bu memleketi 13 milyon insanla beraber kurdu. Hiç kimseyi ayırmadı. Yüreği vatan sevgisiyle atan herkesi, 1. Meclis'te; ta Samsun'dan Erzurum'a kadar giderek mebusları toplayarak, Millet Meclisi'ni açarak, Millet Meclisi içinden hükûmet çıkartarak, savaşı bile demokrasiyle yaparak, ortak akla dikkat ederek bu memleketi düşmandan temizledi ve Cumhuriyet'i kurdu. Üzerinden 103 yıl geçti. Bazıları nedense bunu hala hazmedemedi.

"ŞİMDİ UMUDUNA KURŞUN SIKTIRMAMA ZAMANI"

Şimdi zor zamanlarda resimlerini duvarlara assalar da onlara 'iki ayyaş' diyenleri unutmadık, değil mi dostlar? O hesaplaşmayı onlar yürütmek istiyorlarsa buyursunlar, gelsinler. Yalnız mertçe ve kurallara uygun davranabiliyorlarsa gelsinler. Gelsinler, sandığı tekmelemeye niyetlenmesinler. Sandığa girecek oyu etkilemeye çalışmasınlar. Sandığa giren oyun açık sayım ilkesine göre ve doğru bir şekilde sayılmasına engel çıkartmasınlar. Ve daha önemlisi, seçimden kaçmasınlar. Sokağa çıksınlar, görelim onları. Şair demiş ki, 'Umuduna bin kurşun sıkılsa da bugün unutma; umutlara kurşun işlemez gülüm.' Umudumuza çok kurşun sıktılar. O kurşunlardan bir kısmı bedenimize geldi. Yüreğimizi parçalayanlar oldu. Bazen adım atmamızı belirli bir süre engelleyenler oldu. Ayağa kalktık. Umudumuzu yeniden dirilttik. Şimdi umuduna kurşun sıktırmama zamanı. Hep beraber kazanacağız. Hep beraber kazanacağız."