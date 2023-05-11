Gökhan Zan'ın seçim afişi indirildi: 'Benden bu kadar çok korkmayın'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 09:24

Güncelleme: 11.05.2023 - 09:33

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı yardım çağrıları ile gündem olan, daha sonra İYİ Parti’ye katılarak Hatay’dan milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, seçim afişlerinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Zan, Instagram hesabından o anların videosunu paylaştı.

"BENDEN BU KADAR ÇOK KORKMAYIN..."

Gökhan Zan, paylaşımına şu notu düştü:

"Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın, bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay’ın umuduyum. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara’ya geleceğim. Hatay’a ses olacağım."