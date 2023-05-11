Gökhan Zan'ın seçim afişi indirildi: 'Benden bu kadar çok korkmayın'
İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan seçim afişlerinin indirilmesine tepki göstererek, "Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik. Benden bu kadar korkmayın" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı yardım çağrıları ile gündem olan, daha sonra İYİ Parti’ye katılarak Hatay’dan milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, seçim afişlerinin kaldırılmasına tepki gösterdi.
Zan, Instagram hesabından o anların videosunu paylaştı.
"BENDEN BU KADAR ÇOK KORKMAYIN..."
Gökhan Zan, paylaşımına şu notu düştü:
"Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın, bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay’ın umuduyum. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara’ya geleceğim. Hatay’a ses olacağım."
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