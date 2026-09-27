Görevden 'affını' istedi, Erdoğan kabul etti: AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya o gruplardan da çıkarıldı!

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırarak dört aya yakın bir süre içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği; eşi İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırarak 826 milyon lira çektiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sözcü'nün aktardığına göre, AKP Gençlik Kolları Başkanı ve Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan'ın, MKYK WhatsApp grubunda “Kaya istifa etti” mesajını paylaştığı ve ardından eski Bakanı gruptan çıkardığı öğrenildi.

'AFFINI' İSTEDİ, ERDOĞAN KABUL ETTİ

Hakkındaki ağır iddiaların ardından yazılı bir açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan tüm görevleri için "affını" talep ettiğini duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.