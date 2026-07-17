Görevden alınan CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Ödülümüz görevden alınmakmış!'

"Mutlak butlan" kararıyla CHP'nin başına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla görevden alınan 8 il başkanı arasında bulunan CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri, belediye ve il genel meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla il binasında basın açıklaması yaptı.

Teşkilat olarak Yalova’da önemli başarılar elde ettiklerin aktaran Doğancı, “Hiçbir zaman sandıktan kaçmadım, sandık iradesinin karşısında durmadık. 31 Mart seçimlerinde Yalova'da büyük bir başarı kazanıldığında 'rüzgar esti' diyenlere inat bugün yanımda duran ilçe başkanlarımızla, işte yine arkamızda duran belediye başkanlarımızı seçtirmek için halkın iradesinin dışında, halkın sesi dışında hiçbir güce, hiçbir bilgiye sırtımızı dayamadık. Sadece ve sadece toplumun kabul edeceği, sosyal demokrat belediyeciliği yaşatabilecek adayların arkasında durduk. Ve sizlerin desteğiyle, kapı kapı gezen üyelerimizin desteğiyle, onların projeleriyle beraber, yönetimlerimizle beraber, ilçe başkanlarımızla beraber Yalova'da tarihi bir zafer kazandık. Bu zaferin karşılığında ödülümüz görevden alınmakmış” diye konuştu.

“BU HALKIN UMUDUNU YENİDEN YEŞERTMİŞ BİR ÖRGÜTÜN NEFERLERİYİZ”

CHP’de yaşananların parti içi bir sorun olmadığını belirten Doğancı, şunları kaydetti:

"Bugün burada sadece Yalova İl Başkanlığı binasının önünde durmuyoruz. Adaletin, hukukun, millet iradesinin adeta can çekiştiği bir Türkiye tablosunun tam önünde duruyoruz. Karşı karşıya olduğumuz tablo, ne hukuki bir süreçtir ne de parti içi bir meseledir. Yaşanan; millet iradesine, delege iradesine, sokağın iradesine karşı yargı eliyle yürütülen bir irade gasbıdır. Bizler 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bu ülkenin yüzde 37.81'inin iradesiyle, tam 47 yıl sonra partimizi birinci sıraya taşımış, bu halkın umudunu yeniden yeşertmiş bir örgütün neferleriyiz. İşte tam da bu yüzden hedefteyiz. Sandıkta bükemedikleri bileği, Saray'ın sipariş kararlarıyla adliye koridorlarında kırmaya çalışıyorlar.

Bu hukuksuz kararların altına imza atanlar, sivil siyaseti imha etmeye çalışanlar ve onlara taşeronluk edenler bilsinler ki; mücadelemiz Yalova'nın sokaklarında, meydanlarında adalet tecelli edene ve halkın iradesi yeniden egemen olana kadar artarak devam edecektir. Bizim tarihimizde saraylara boyun eğmek değil, halk adına direnmek vardır. Görevden alınmış olabiliriz ama mücadeleden asla çekilmeyeceğiz. Yalova örgütü dimdik ayaktadır. Delegesiyle, üyesiyle, seçmeniyle son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin anlık bir şüphesi dahi olmasın. O gün olduğu gibi bugün de seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız. Sizlerin oylarıyla, vatandaşımızın oylarıyla seçilen, milyonlarca imza toplayan Cumhurbaşkanı adayımızın arkasındayız. Çok şükür görüyorum ki bugün de örgütümüz benim arkamda. Örgütümüzle beraberiz."

“BİZ SİZLERİN DESTEĞİYLE BU GÖREVE GELMİŞ İNSANLARIZ”

CHP Yalova Merkez İlçe Başkanı Kemal Sürel de görevden alınmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ben seçilmiş Kemal. Atanmış olanlara karşı ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğime söz veriyorum. Bizler seçilmiş insanlarız. Biz görevden alınacağımızı biliyoruz. Bu bizim için bir şeref madalyasıdır. Çünkü biz sizlerin desteğiyle bu göreve gelmiş insanlarız. Ama ne yazık ki, üzülerek belirtiyorum bu görevi kabul edip buraya gelecek olan o atanmış başkana buradan bir çift sözüm var, geleceğin varsa göreceğin de var. Bu işi sizlere kolay kolay teslim etmeyiz. Bizim burada alın terimiz var. Emeğimiz var. Yazıklar olsun. Bu görevi kabul edip buraya gelecek olana yazıklar olsun diyorum."