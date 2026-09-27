Görevi sona ermişti: Kılıçdaroğlu'ndan 'Gürsel Tekin' açıklaması

HP İstanbul İl Başkanlığı kayyımı Gürsel Tekin'in görev süresi, mahkeme kararıyla sona ermişti.

Kararla birlikte, mahkeme tarafından önce geçici kurul üyesi olarak görevlendirilen, daha sonra mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından İstanbul İl Başkanı olarak atandığını açıklayan Gürsel Tekin’in yerine kimin atanacağı sorusu gündeme gelmişti.

Bolu’da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kimin atanacağının sorulması üzerine, "O konuda karar Merkez Yönetim Kurulu'nda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, göreve kimin atandığını açıklamadı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı için aday gösterilen iki isimden biri olarak eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel gösteriliyordu.