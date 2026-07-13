Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Güner'e destek yürüyüşü... Özgür Özel: 'Partimizin evladına sahip çıkmaya geldik'

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasının ardından partililer, belediye önünde adalet nöbetini sürdürürken, Güner’e destek amacıyla Kuğulu Park’tan belediye binasına kadar sürecek bir yürüyüş düzenleniyor.

Söz konusu yürüyüşe CHP lideri Özgür Özel, CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya, Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Aliye Timisi Ersever, Cemal Enginyurt, Ulaş Karasu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Ensar Aytekin ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de katıldı. Seçilmiş yönetimin CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Yalçın Karatepe de yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün başlangıcında kısa bir konuşma yapan Özel, şunları söyledi:

"Bugün Hüseyin Can Güner, yıllardır söylenen müfettişlerin kusur bulunmadığı, yapılan bütün ihbarlara rağmen, sürekli yapılan işte kamu zararı değil, aksine kamu yararı olduğu ispatlanan bir dosyada yıllardır Ankara’daki savcılara ‘Çankaya’ya operasyon yapın’ deyip ‘Burada operasyon yapacak bir şey yok’ cevabı alanların buradaki kadroları değiştirmesinden sonra yaptırdığı ısmarlama bir operasyondur. Bugün de sorgu sırasında sorulan sorularda ne bir rüşvet, ne bir çete, ne bir suç örgütü. Ümit ediyoruz, yarın adalet tecelli eder. Aksi bir durumun yaşanması Ankara’nın kalbine, Cumhuriyet’in kalbine yapılan yeni bir darbe olur. Hüseyin Can Güner’in dediği gibi onun ne bizi, ne ailesini utandıracak, Ankara’ya ve Türkiye’ye hesabını veremeyeceği hiçbir şey yok. Bugünkü bütün sorgularda da bu ortaya çıkmıştır. Partinin seçildiğinde 30 yaşında olan, ömrü Gençlik Kolları'nda mücadeleyle geçmiş, 18 yaşını doldurduğu günden beri partili olan partimizin evladına sahip çıkmaya geldik.”

“BELEDİYEYE KAR ETTİRİLDİ”

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in soruşturmaya konu olan ihalede kamu zararı değil kamu yararının ortaya çıktığını ifade ettiğinin hatırlatılması üzerine, “Tam olarak onu söylüyorum. Yapılan iş Çankaya Belediyesi’ne maliyet bindiren değil, aksine 4 milyon lira kar ettiren bir iştir. Bununla suçlanıyor olması çok saçma sapan bir durum. İptal ettikleri ihale çok daha pahalıya yapılan bir ihale. İptal edilip yeniden yapıldığında kamuya 4 milyon lira tekrar kazandırmış. Bu da tüm sorgu tutanaklarında açıklıkla ortaya çıktı zaten” dedi.

“SİPARİŞ BİR OPERASYON YAPILIYOR”

Sorguda rüşvet iddialarına dair bir soru sorulmamış olması da hatırlatılan CHP lideri Özel, “Yok evet rüşvet ya da bir suç örgütü sorusu sorulmadı. Takip ediyoruz” diye konuştu. Özel, operasyonun Ankara’daki atamalar sonrası yapılmasını zamanlama olarak nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise “Biraz önce de söyledim, yıllardır sipariş edilen bir operasyonu Ankara’da hukuka bağlılığını kaybetmemiş başsavcının, savcı vekillerinin, savcıların yapmadığı operasyonu yeni atamalardan sonra sipariş edilen bu operasyon yapılıyor. Ümit ediyoruz bunun sonu korkulan noktaya varmaz” dedi.

Özgür Özel'in basın mensuplarına verdiği demecin ardından yürüyüş başladı.

Yürüyüş boyunca yurttaşlar "Hüseyin Başkan yalnız değildir", "Susma sustukça sıra sana gelecek" gibi sloganlar attı.

Yurttaşlar gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek için yürüyor



Yürüyüşe katılan yurttaşlar, mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Hain Kemal' sloganlarıyla tepki gösterdi pic.twitter.com/vSkTIiiEZC — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 13, 2026

Çankaya Belediyesi'ne gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Yarın en geç öbür gün inşallah aramızda olacak. Herkes kendi kendine bir şeyler söylüyor. Televizyon mahkemelerinde CHP'li belediye başkanlarını mahkum ediyorlar. Bunlar bilerek konuşuyorsa da bilmeden konuşuyorsa da çok vahim. 'Çankaya'ya yapılan bu operasyon ABB'ye ulaşır mı?' diye konuşuluyor. Hakkımda tek bir soruşturma yok, olmayacak da. Evet yargılayabilirsiniz, iftira karşısında harekete geçebilirsiniz ama ortak bir hukuk istiyoruz. Herkese ne uygulanıyorsa bize de o uygulansın. Geçen seçimde rakibimin 600 dairesi sorgulansın, sayın genel başkanımızın bozuk tohum olarak ifade ettiği şahıs 600 milyonluk villasının hesabını versin. Kazanamayacağınıza inanıyorsanız seçime girmeyin ya da seçim yapmayın. Bırakın herkes kendi seçildiği beldeye hizmet etsin. Yüzde 65 ile tekrar göreve geldik bırakın sonuna kadar çalışıp aldığımız oyların hakkını verelim. Bir şey bulsalar ortaya koymazlar mı sanıyorsunuz bulamazlar yok çünkü."