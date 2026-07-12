Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den ilk mesaj: 'Bilmenizi istediğim tek bir şey var...'

Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Havalimanında görevli polislerce gözaltına alınan Güner, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÜNER'DEN İLK MESAJ

Son olarak, gözaltındaki Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den ilk açıklama geldi.

Güner, "İçinden geçtiğimiz bu süreçte bilmenizi istediğim tek bir şey var: Ben, sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Can Güner'in X hesabından paylaşılan paylaşım şöyle:

"Sevgili Komşularım,

Hepinize mutlu pazarlar diliyorum.

İçinden geçtiğimiz bu süreçte bilmenizi istediğim tek bir şey var:

Ben, sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım.

Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik.

Çankaya’ya ve sizlere hizmet etmekten başka hiçbir gayem olmadı.

Gönderdiğiniz mesajları, duaları ve iyi dilekleri okudum. Desteğiniz bana güç veriyor. İyi ki varsınız.

En kısa zamanda Çankaya’nın sokaklarında, parklarında ve mahallelerinde birlikte olmaya devam edeceğiz.

Sevgi ve dayanışmayla…"