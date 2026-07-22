Gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ adli kontrolle serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından paylaşımının ardından "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ serbest bırakıldı
Haftada dört gün imza verecek olan Uludağ'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu
Gazeteci Uludağ, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Gazeteci Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 90 gün Silivri'de tutuklu kalmasının ardından 21 Mayıs'ta ilk kez görülen duruşmasında tahliye edilmişti.