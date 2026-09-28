Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı! Gerekçe: 'Doktor' yerine 'adli tıpçı' yazdı

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sebebiyle gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ergin'in 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Avukat Sibel Sevinç Deveci Özçelik, gazeteci Ergin'in tutuklandığını duyurdu.

'DOKTOR' YERİNE 'ADLİ TIP ÇALIŞANI' YAZDIĞI İÇİN TUTUKLANDI!

Tutuklanma gerekçesinin ise Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında, Ergin'in yaptığı haberde eski 'adli tıp çalışanı' olarak tanımladığı Turgay Tamer hakkında yaptığı paylaşım olduğu aktarıldı.

Sonrasında Başsavcılık, Tamer'in sadece, Kozinoğlu'nun bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev aldığını, dolayısıyla Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötü olduğunun kendisine bildirilmediği, Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı açıklamasını yapmıştı.