Gözlük kullananlar için kanun teklifi: 'Mevcut destekle gözlük kılıfı bile alınmıyor'
CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, SGK’nin halihazırda verdiği destek ile gözlük değil kılıfını bile alabilmenin olmadığını belirterek konuya ilişkin kanun teklifi verdi.
CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TBMM’ye verdiği kanun teklifi ile SGK’nin sigortalılara verdiği gözlük çerçeve destek bedelini gündeme getirdi.
SGK’nin birçok ilaç ve tedavi kaleminde destek miktarlarını sürekli güncellemesine rağmen gözlük çerçevesi ve camına verdiği bedellerin 2005 yılından beri aynı kaldığına dikkat çeken Kaplan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na konulacak bir ek madde ile fiyatların bir an önce güncellenmesini talep etti.
HÜKÜMETİN GÖZÜNE GÖZLÜK
Kanun teklifinin gerekçesinde SGK’nin 18 yıl önce belirlediği ve hâlâ güncellenmeyen bedel ile SGK’nin bir yurttaşa verdiği cam çerçeve desteğinin 37 lira 80 kuruş, çift cam bedelinin ise yalnızca 10 lira 97 kuruş olduğunu belirten Kaplan, bu parayla bugün gözlük kılıfı bile alınamayacağını dile getirdi.
Ülkede derinleşen ekonomik kriz ortamında döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte hem gözlük hem de gözlük camı fiyatlarındaki büyük artış olduğuna dikkat çeken Kaplan, "her üründe arka arkaya gelen zamları hızlıca onaylayan hükümeti, yurttaşa verilen desteklere hipermetrop bakmamaya ve bir an önce halkın yoksulluğunu yakından görebilmek için gözlük takmaya" davet etti.
Kanun teklifine göre (fatura tutarını aşmamak üzere) her bir gözlük camı için 1 dereceye kadar 50 Lira, 1 derecenin üstündekilere ise her 0,50 derecelik artışta %5 artırılarak hesaplanan tutarın SGK tarafından karşılanması, gözlük çerçevelerinde ise desteğin 150 Türk Lirası'na çıkartılması öngörülüyor.
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