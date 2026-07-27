Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Tunceli Valisi Sonel'e bir tutuklama kararı daha

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok farklı suçlardan bir kez daha tutuklandı.

Sonel, Eroğlu ve Ertok jandarma tarafından öğle saatlerinde Erzurum Adalet Sarayı'na getirildi. Gülistan Doku soruşturması tutuklusu 3 şüphelinin burada cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri yeniden alındı.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, sorgulanan şüphelilerin "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme veya değiştirme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "nitelikli yağma" ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da arasında bulunduğu bazı kişiler 14 Nisan'da, Vali Sonel ise sonraki günlerde gözaltına alınmıştı.

Tuncay Sonel "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "resmi belgeyi yok etme veya gizleme", "suç delillerini gizleme, değiştirme, yok etme" suçlarından tutuklanmıştı.

Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından da açığa alınmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Vali Sonel hakkındaki soruşturma ise Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesindeki, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki Erzurum'da devam ediyor.