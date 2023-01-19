Gültekin Uysal: Bu 20 yıllık döneme ‘Cumhuriyetin fetret dönemi’ denecektir!

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 23:45

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 23:45

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabı üzerinden AKP iktidarını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Gültekin Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iktidarın savrulduğu yeri görmek için 2002'deki beyannamelerine bakmak yeter. O beyannamede "Ak Parti" ismini silip başka bir parti ismi yazın, kendilerine karşı geçerli hale geldi.

Bu iktidar demokrasiyi bir konjonktürel program olarak görüyor. İmamlar bile talimatlarla Erdoğan'ın miting alanına çağrılıyor. Adeta iştimaya katılıyorlar. Biz 1947'de devlet başkanlığı ile parti başkanlığının bir kişinin uhdesinde olmasına karşı çıktık. Şimdi de karşı çıkıyoruz.

Bu döneme, 20 yıllık döneme "Cumhuriyetin fetret dönemi" denecektir! Toplumsal iklimi bulandıracak bir takım operasyonlar yapılacağı öngörümü iki yıl evvel belirtmiştim. Türkiye'nin gücünü biliyoruz, potansiyelini biliyoruz. Siyasetin vazifesi bu potansiyelle ülkeyi buluşturmaktır.

Bu büyük geçmişe sırtımızı dönmek değil sırtımızı yaslamak zorundayız."