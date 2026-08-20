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Gündemar Temmuz 2026 anket sonuçları: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi?
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Gündemar Temmuz 2026 anket sonuçları: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi?

20.08.2026 10:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gündemar Temmuz 2026 anket sonuçları: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi?

Gündemar Araştırma'nın Temmuz 2026 tarihli son anketine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde muhalefetin önde gelen isimleri Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel; Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bırakıyor.

Gündemar Temmuz 2026 anket sonuçları: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi?

Gündemar Araştırma ve Danışmanlık tarafından periyodik olarak hazırlanan "Türkiye Gündemi Araştırması"nın Temmuz 2026 sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Gündemar Temmuz 2026 anket sonuçları: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi?

28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2300 kişinin katılımıyla, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) ve CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara "Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Gündemar Temmuz 2026 anket sonuçları: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi?

Ankette kararsızların, fikri olmayanların ve protesto oyların dağıtılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Gündemar Temmuz 2026 anket sonuçları: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi?

MANSUR YAVAŞ YÜZDE 60 ÇIKTI

Olası bir ikinci tur senaryosunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı karşıya gelmesi durumunda, ankete katılanların yüzde 60,17'si tercihini Yavaş'tan yana kullanırken, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 39,83'te kaldı.

Bu senaryoya göre Yavaş'ın, Erdoğan'a yüzde 20,34 oranında fark attığı tespit edildi.

Gündemar Temmuz 2026 anket sonuçları: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi?

ÖZEL İLE ERDOĞAN FARKI DİKKAT ÇEKTİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan'ın eşleştiği anket senaryosunda ise Özel'in yüzde 58,73 oy oranına ulaştığı ölçüldü.

Bu eşleşmede Erdoğan'ın oy oranı yüzde 41,27 olurken, Özgür Özel'in rakibine yüzde 17,46'lık bir üstünlük sağladığı görüldü.

Gündemar Temmuz 2026 anket sonuçları: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi?

İMAMOĞLU 14 PUAN FARKLA ÖNDE

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan'ın karşılaştırıldığı tabloda ise İmamoğlu yüzde 57,47 oy oranına sahipken, Erdoğan yüzde 42,53'te kaldı.

Verilere göre İmamoğlu'nun, Erdoğan'a karşı yüzde 14,94'lük bir farkla önde olduğu belirlendi.

Gündemar Temmuz 2026 anket sonuçları: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi?

 Gündemar Araştırma "Türkiye Gündemi Araştırması" Temmuz 2026.

İlgili Konular: #Mansur Yavaş #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel

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