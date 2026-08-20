Gündemar Temmuz 2026 anket sonuçları: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Özgür Özel mi?

Gündemar Araştırma ve Danışmanlık tarafından periyodik olarak hazırlanan "Türkiye Gündemi Araştırması"nın Temmuz 2026 sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2300 kişinin katılımıyla, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) ve CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara "Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette kararsızların, fikri olmayanların ve protesto oyların dağıtılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ YÜZDE 60 ÇIKTI Olası bir ikinci tur senaryosunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı karşıya gelmesi durumunda, ankete katılanların yüzde 60,17'si tercihini Yavaş'tan yana kullanırken, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 39,83'te kaldı. Bu senaryoya göre Yavaş'ın, Erdoğan'a yüzde 20,34 oranında fark attığı tespit edildi.

ÖZEL İLE ERDOĞAN FARKI DİKKAT ÇEKTİ YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan'ın eşleştiği anket senaryosunda ise Özel'in yüzde 58,73 oy oranına ulaştığı ölçüldü. Bu eşleşmede Erdoğan'ın oy oranı yüzde 41,27 olurken, Özgür Özel'in rakibine yüzde 17,46'lık bir üstünlük sağladığı görüldü.

İMAMOĞLU 14 PUAN FARKLA ÖNDE Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan'ın karşılaştırıldığı tabloda ise İmamoğlu yüzde 57,47 oy oranına sahipken, Erdoğan yüzde 42,53'te kaldı. Verilere göre İmamoğlu'nun, Erdoğan'a karşı yüzde 14,94'lük bir farkla önde olduğu belirlendi.