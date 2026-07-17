Güner'in Kırşehir'e nakline tepki: Önlem değil cezalandırma

Çankaya Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında, belediye başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Güner ve aynı operasyon kapsamında tutuklanan meclis üyesi Emre Doğan dün Sincan Cezaevi’nden Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne nakledildi.

Gelişmeye Seçilmiş CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık’tan tepki geldi. Işık naklin önlem değil bir cezalandırma yöntemi olduğunu belirtti.

"MÜDAHALE EDİLEN HALK İRADESİ"

Bu naklin, bir önlem olmaktan çok bir cezalandırma yöntemi olduğunu savunan Işık, "Yargılandığı kentten, ailesinin, yakınlarının yaşadığı ortamdan uzak bir kentteki cezaevine gönderilmiş olması, bir çeşit yıldırma politikasının ürünüdür. Yüksek oy oranıyla seçilmiş; iki yıllık belediye başkanlığı boyunca hem Çankayalıların hem de Ankaralıların beğenisini kazanmış; yönetme süreçlerine ilişkin açık, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesini benimsemiş bir başkanı, tutuklamış olmanın yanlışlığı bir yana, bir de eşinin, annesinin, yönettiği belediyenin uzağında yere göndermek, başlı başına bir cezalandırmadır. Müdahale edilen, Çankaya halkının iradesidir" dedi.

''MASUMİYET KARİNESİNİ SAVUNACAĞIZ''

Güner'in bu davada tutuksuz yargılanması gerektiği halde uzak bir ile gönderilmesinin vicdanları sızlatan bir durum olduğunu kaydeden Işık, "Israrla altını çizmek isteriz ki seçilmiş belediye başkanımızın bu tarz müdahalelerle görevden uzaklaştırılması kabul edilemez. Hukukun evrensel ilkeleri, masumiyet karinesi ve toplumun vicdanı, bu yönteme karşı çıkmayı gerektirir. Bütün bu olup bitenlere rağmen her koşulda hukukun üstünlüğünü ve masumiyet karinesini savunacağız. Hiç kuşkusuz, suçsuzluğuna inandığımız Hüseyin Can Başkanımızın yanında olduğumuzu, bir an önce yargılama süreçlerinin başlaması gerektiğini de belirtmek isteriz” diye konuştu.