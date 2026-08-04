Gürsel Erol’dan CHP ve YENİ Parti’ye 'birlik' çağrısı: 'Bu tam birleşme de olabilir, seçim ittifakı da olabilir'

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinde yaşanan son gelişmeler ile YENİ Parti’nin kurulmasının ardından ortaya çıkan siyasi tabloya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Parti içindeki ayrılıkların kimseye fayda sağlamayacağını belirten Erol, sürecin suçlayıcı bir dille değil, sağduyu ve uzlaşıyla yönetilmesi gerektiğini söyledi. Partiden ayrılan isimleri eleştirmediğini ifade eden Erol, ayrılanlara emekleri, partide kalanlara ise gösterdikleri sorumluluk dolayısıyla teşekkür etti. Erol, “Birbirimizi suçlayarak değil, yeniden bir araya gelmenin yollarını arayarak hareket etmeliyiz” dedi.

Türkiye siyasetinde geçmişte yaşanan bölünmelerin seçim kayıplarına neden olduğunu belirten Erol; Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül ve CHP-SHP ayrışmalarını örnek gösterdi. Erol, 1994 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin de soldaki bölünme nedeniyle kaybedildiğini ifade etti.

“İKİ YAPI YENİDEN BİRLİKTE HAREKET ETMELİ”

CHP ile YENİ Parti’nin yeniden ortak hareket etmesi gerektiğini savunan Erol, şunları kaydetti.

“Bu tam birleşme de olabilir, seçim ittifakı da olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday, milletvekilliği seçimlerinde ortak liste seçenekleri değerlendirilebilir. Bizim mücadelemiz iki yapının yeniden birlikte hareket etmesini sağlamaktır.”

"UZLAŞMA FORMÜLÜ ÖNERDİM"

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel’in bazı milletvekilleriyle özel görüşmeler yaptığını, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile de temas kurduklarını anlatan Erol, partinin bölünmesini önlemek amacıyla bir uzlaşma önerisi hazırladıklarını söyledi. Önerinin kendi girişimiyle şekillendiğini belirten Erol, “Amacımız Cumhuriyet Halk Partisi’nin zarar görmesini engellemekti” dedi.

Erol, hazırladıkları modeli Kılıçdaroğlu’na sunduklarını belirterek, seçim sürecine kadar Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevini sürdürmesini, siyasi saha çalışmalarının ise Özgür Özel tarafından yürütülmesini önerdiklerini aktardı.

"KILIÇDAROĞLU TEKLİFE OLUMLU YAKLAŞTI"

İki tarafın uzlaşacağı ortak bir Merkez Yönetim Kurulu oluşturulması, milletvekili adaylarının ortak mutabakatla belirlenmesi ve seçim sürecinin birlikte yönetilmesi önerilerinde bulunduklarını kaydeden Erol, Kılıçdaroğlu’nun teklife olumlu yaklaştığını ve uzlaşma paketinin daha sonra Özel’e de iletildiğini belirtti.

“BEN NE KEMALCİYİM NE ÖZGÜRCÜ, BEN CHP’LİYİM”

Süreç boyunca hem Kılıçdaroğlu hem de Özel ile görüşmesinin farklı yorumlandığını belirten Erol, kendisini herhangi bir ismin değil, CHP’nin milletvekili olarak gördüğünü aktardı. Erol, “Genel başkanlar gelip geçicidir, kalıcı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğidir. Ben ne Kemalciyim ne Özgürcü, ben CHP’liyim” dedi.

Siyaseti makam ve koltuk için yapmadığını belirten Erol, bugüne kadar hiçbir genel başkana biat etmediğini ve gerektiğinde genel başkanlara karşı aday olduğunu hatırlatarak, “Eğer siyaset koltuk için yapılıyorsa ben çekilirim, koltuğu da başkasına bırakırım” ifadesini kullandı.

“BENİM GÜVENCEM GENEL BAŞKANLAR DEĞİL, ELAZIĞ HALKIDIR”

Milletvekilliği maaşını yıllardır öğrencilere burs, spor kulüplerine destek ve ihtiyaç sahiplerine yardım için kullandığını ifade eden Erol, siyasette önemli olanın makam değil, geride bırakılan iz olduğunu ifade etti. Yeniden aday gösterilme ya da listeye girme kaygısıyla hareket etmediğini belirten Erol, “Benim güvencem genel başkanlar değil, Elazığ halkıdır. Doğru bildiğimi söylemekten hiçbir zaman çekinmedim” dedi.

"BÜTÜN İDDİALAR ARAŞTIRILSIN İSTİYORUZ"

Genel başkanlık tartışmalarında isminin konuşulmasının Elazığ adına önemli olduğunu belirten Erol, bu sürecin kendisine yönelik siyasi saldırıları da beraberinde getirdiğini belirtti. Hakkında ortaya atılan iddiaları yargıya taşıdığını kaydeden Erol, “Vicdanen de hukuken de kendimizden eminiz. Bütün iddialar araştırılsın istiyoruz” dedi.

“KRİZİ KANGRENE DÖNÜŞTÜRMEMELİYİZ”

Siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini belirten Erol, hem CHP’nin hem de partiden ayrılan isimlerin sert ve kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durması gerektiğini kaydetti. Tüm taraflara sağduyu çağrısında bulunan Erol, “Krizi kangrene dönüştürmemeliyiz. Bugün farklı düşünebiliriz ancak yarın yine aynı ülke için birlikte çalışacağız. Bu nedenle birbirimizi kırmadan, saygıyı kaybetmeden siyaset yapmalıyız" ifadesini kullandı.