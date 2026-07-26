Gürsel Tekin ‘kumpas’ demişti! Katılımcı gönderdiği öne sürülen ajans 'itiraf' etti: ‘Destek olmak amacıyla…’

CHP'nin İstanbul İl Binası'ndaki üye etkinliğine katılımcı gönderdiği öne sürülen ajanslar arasında adı geçen Merss Production, konuya ilişkin açıklama yaptı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre, ajans tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üye katılım ve rozet takma törenine ilişkin olarak, sosyal mecralarda ve kamuoyunda yer alan asılsız iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

CHP'ye gönül veren bir birey olarak, törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş’a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.

Gerçekleştirilen bu organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya CHP İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmamıştır.Çalışmalarımız herhangi bir kurum, makam veya il başkanlığının talimatıyla değil, tamamen dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla yürütülmüştür.

Bizler talimatla değil, yürekten ve inançla iş yapan bir anlayışa sahibiz.Dostumuza ve arkadaşımıza verdiğimiz bu desteğin ticari ya da siyasi bir pazarlık gibi yansıtılma çabalarını üzülerek takip ediyor, gerçeği en yalın haliyle bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla...

Merss Production"

NE OLMUŞTU?

BirGün muhabiri Ebru Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurmasının ardından gerçekleştirilen rozet takma töreninin, yoğun katılım gerekçesiyle İstanbul Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'ne alındığının duyurulduğu, ancak salonun cast ajansları üzerinden getirilen kişilerle doldurulduğunu aktarmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı CHP üye katılım törenine farklı cast ajansları aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce figüran getirildiği öne sürülmüştü.

Etkinlik öncesinde slogan provası yaptırıldığı ve bazı katılımcılara CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği de ifade edilmişti.

GÜRSEL TEKİN ‘KUMPAS’ DEMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'ye katılım törenine ilişkin ortaya atılan iddiaların "kumpas" olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Tekin, “Bu tuzağı kuran kimse savcılar dibine kadar gitsin. Bu FETÖ'vari tezgahın sorumluları ortaya çıkarılmalı” diye konuşmuştu.