Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güvenlik kaynağından 'FETÖ' açıklaması: 'Erdoğan'ı tatbikatta öldüreceklerdi'

Güvenlik kaynağından 'FETÖ' açıklaması: 'Erdoğan'ı tatbikatta öldüreceklerdi'

21.07.2026 10:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Güvenlik kaynağından 'FETÖ' açıklaması: 'Erdoğan'ı tatbikatta öldüreceklerdi'

İktidara yakın Türkiye gazetesine konuşan bir güvenlik kaynağı, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir askeri tatbikat sırasında öldürülmesi için FETÖ tarafından hazırlık yapıldığını ancak planın engellendiğini söyledi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürme teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. 

İktidara yakın Türkiye gazetesinin adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağından aktardığına göre, darbe girişiminden kısa bir süre önce Erdoğan bir askeri tatbikata katılacaktı.

Ancak bir dizi şüpheli faaliyet görüldü. Erdoğan’ın programı bunun üzerine iptal edildi. Habere göre, olayın arkasında FETÖ’nün olduğu tespit edildi.

"İNTİHAR TİMİ YERLEŞTİRMİŞLER"

Gazeteye konuşan güvenlik kaynağı olayı şu ifadelerle aktardı:

“Alana bir tür intihar timleri yerleştirmişlerdi. Organizasyon bu tim amacına ulaşsın ya da ulaşamasın hiçbir biçimde sağ yakalanmama üzerine kurgulanmıştı. Ordu ve istihbarat şüpheli hareketlilik sebebiyle Cumhurbaşkanı’mızı uyardı ve alçak tertip son anda engellendi. Olay sonrası ordu kademesinde bir dizi değişimler yaşandı.” 

İlgili Konular: #fetö #15 temmuz Darbe girişimi

İlgili Haberler

AKP'lilerin 15 Temmuz kavgasında sular durulmadı: Aydın Ünal'dan dikkat çeken 'Varank' sözleri
AKP'lilerin 15 Temmuz kavgasında sular durulmadı: Aydın Ünal'dan dikkat çeken 'Varank' sözleri Eski Kültür ve eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile AKP Milletvekili Mustafa Varank arasında başlayan '15 Temmuz' tartışmaları devam ediyor. AKP'li Aydın Ünal, tartışmaya dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı: Nasuh Mahruki'nin Emniyet ifadesi ortaya çıktı
15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı: Nasuh Mahruki'nin Emniyet ifadesi ortaya çıktı Eski AKUT Başkanı Nasuhi Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mahruki İstanbul'daki evinden gözaltına alındı. Son olarak Mahruki'nin Emniyet ifadesi ortaya çıktı.
Mardinli Marilyn Monroe, '15 Temmuz' paylaşımı üzerine tutuklandı
Mardinli Marilyn Monroe, '15 Temmuz' paylaşımı üzerine tutuklandı Mardin'de 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (50), 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.