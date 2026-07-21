Güvenlik kaynağından 'FETÖ' açıklaması: 'Erdoğan'ı tatbikatta öldüreceklerdi'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürme teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağından aktardığına göre, darbe girişiminden kısa bir süre önce Erdoğan bir askeri tatbikata katılacaktı.

Ancak bir dizi şüpheli faaliyet görüldü. Erdoğan’ın programı bunun üzerine iptal edildi. Habere göre, olayın arkasında FETÖ’nün olduğu tespit edildi.

"İNTİHAR TİMİ YERLEŞTİRMİŞLER"

Gazeteye konuşan güvenlik kaynağı olayı şu ifadelerle aktardı:

“Alana bir tür intihar timleri yerleştirmişlerdi. Organizasyon bu tim amacına ulaşsın ya da ulaşamasın hiçbir biçimde sağ yakalanmama üzerine kurgulanmıştı. Ordu ve istihbarat şüpheli hareketlilik sebebiyle Cumhurbaşkanı’mızı uyardı ve alçak tertip son anda engellendi. Olay sonrası ordu kademesinde bir dizi değişimler yaşandı.”