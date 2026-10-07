Hafızlık kursları üzerinden açık liseye usulsüz geçiş iddiası: 'Cemaatler üzerinden düzenek mi kuruldu?'

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Karaca, birçok ilde hafızlık kursları üzerinde açık liseye geçişte usulsüz kayıt iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

16 KONTENJANA 250 KAYIT

İddiaların vahim olduğunu belirten Karaca, Kayseri’de bir ve Konya’da 3 hafızlık kursunda en fazla 16 kişi olması gereken kontenjanlar için Halk Eğitim Merkezlerinde 250 hatta 500 kişilik kontenjanlar açıldığını belirterek, “Usulsüzlük bununla da sınırlı değil. Öğrenci önce hafızlık kursuna kaydediliyor. Bu kayıt üzerinden açık liseye geçişi sağlanıyor. Ardından hafızlık kursundaki kaydı siliniyor. Boşalan kontenjana yeni bir öğrenci kaydediliyor ve aynı işlem onun için tekrarlanıyor. Yani bir kursun gerçek kapasitesi 16 kişiyken, aynı kontenjan üzerinden yüzlerce çocuğun açık liseye geçirilmesi mümkün hâle geliyor” dedi.

Asıl meselenin lise çağındaki bir çocuğun örgün eğitimden çıkarılması olduğuna işaret eden Karaca, “Bu yolla eğitim hakkının niteliği değiştirilerek, çocuklar eğitim hayatının dışında kontrolsüz alanlara bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

“CEMAATLER BİR DÜZENEK Mİ KURULDU?”

Daha önce çeşitli tarikat ve cemaatlerin lise çağındaki çocukları örgün eğitimden koparmak için benzer yollar aradığının bilindiğini belirten Karaca “Soruyoruz, bugün aynı çevreler kamu kurumlarının sistemi üzerinden kendilerine bir düzenek mi kurdu” diye sordu.

“BÜTÜN KAYITLARI AÇIKLAYIN” ÇAĞRISI

Karaca, Milli Eğitim Bakanlığı'na, “Bize cevap olmayan mevzuatları göndermesinler” sözleriyle seslenerek, “Elinizde bütün bunları aydınlatacak kayıtlar var. e-Yaygın'da kursların, e-Okul'da öğrencilerin kayıtları var. Kimin, ne zaman, hangi kursa kaydedildiği; ne zaman silindiği; ne zaman açık liseye geçirildiği ortaya çıkarılabilir, çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“KAYIT ÜZERİNDEN MALİ BİR VURGUN MU VAR”

Karaca, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

“Kayseri’de bir, Konya’da üç Halk Eğitimi Merkezinde 250 kişiye kadar kontenjan tanımlandığı yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise her bir kurs için tanımlanan kontenjan kaç kişidir? Hafızlık kursundan silinen öğrencilerin yerine kısa süre içinde yeni öğrencilerin kaydedildiği yönünde kayıt hareketleri bulunmakta mıdır?

Bu kurslara kayıt yaptırılması veya bu kurslar üzerinden açık öğretim lisesine geçiş işlemlerinin gerçekleştirilmesi karşılığında öğrencilerden ya da velilerden ücret alındığı yönünde Bakanlığınıza ulaşmış herhangi bir ihbar, şikâyet veya başvuru bulunmakta mıdır?

Neden aileler çocuklarının okula devam etmesini istemek yerine bu usulsüzlüklere başvurmak zorunda kalıyor? 16 kişilik kursa yüzlerce kişilik kontenjanı usulsüzce kimler açtı?

Kayseri ve Konya’da bu yöntemle kaç öğrenci örgün eğitimden çıkarıldı? Kurslara kimler kayıt yaptı, kimlerin kaydı silindi? Milli Eğitim bunu takip ediyor mu? Aynı kontenjana kaç çocuk yerleştirildi?”