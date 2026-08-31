Hakkında soruşturma açılan Melih Gökçek'ten yeni açıklama: 'FETÖ'nün ölüm listesindeyim'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yazarımız Murat Ağırel’ın Onlar TV’deki programında ve gazetemizde yayımlanan köşesinde Gökçek ailesinin yurt dışındaki yatırımları ve para trafiğine ilişkin dikkat çeken iddiaları üzerine soruşturma başlattığını duyurdu.

Gökçek, hakkındaki soruşturma ve gündeme gelen iddialara iktidara yakın TV100 ekranlarında yanıt verdi. Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek'in 2023 yılında Almanya'da bir şirket kurduğunu ve Almanya vatandaşlığı almak için başvuruda bulunduğunu belirterek, Almanya'daki gayrimenkul alımlarının bu süreç içerisinde yaptığını öne sürdü.

Almanya'da önce iki daire satın aldıklarını, ardından gündeme gelen binayı satın almak için girişimde bulunduklarını ifade eden Gökçek, binanın peyderpey satın alındığını, söz konusu alımların finansmanının ise aileye ait ev ve arabaların satılmasıyla sağlandığını iddia etti.

Ödemelerin banka üzerinden yapıldığını söyleyen Gökçek, "Ev ve arabalarını satarak aldılar. Bütün ödemeler bankadan yapıldı. Gizli ve saklı hiçbir şey yok" dedi.

Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek'in Almanya'da meşru yollarla ticaret yaptığını savunarak "Oğlumun yapmış olduğu bir ticareti benim üzerimden hesap sormaya kalkıyorlar. Oğlum da meşru yollardan bir ticaret yapmıştır. Bunun benimle ne ilgisi var?" dedi.

'AVM' AÇIKLAMASI

Melih Gökçek, yaklaşık 8 milyon euro değerindeki AVM ile ilgili sürece de açıklık getirmeye çalıştı. Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek'in AVM'yi satın alma niyetinin bulunduğunu ancak finansmanı sağlayamadıkları için satın alma işleminin gerçekleşmediğini belirtti. Bir miktar peşinat ödediklerini ifade eden Gökçek, işlemin tamamlanamaması üzerine yaklaşık 300 bin euroluk teminatın "yandığını" söyledi.

Lüksemburg'da bulunduğu belirtilen AVM ile ilgili sürece de değinen Gökçek, Ahmet Gökçek'in bir arkadaşıyla birlikte AVM'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Gökçek, AVM yetkililerinin kendilerine Türkiye'de çevrelerinin geniş olduğunu belirterek AVM'nin Türkiye'de satışına aracılık etmelerini teklif ettiğini, kendilerinin ise herhangi bir taahhütte bulunmadan oradan ayrıldıklarını ifade etti.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Gökçek, yurt dışında kendisine ait herhangi bir mal varlığı veya mülk bulunmadığını savunarak "Benim alnım ak. Yargı gelsin, benden hesap sorsun. Ben kimseyi suçlamıyorum. Benim yurt dışında bir kuruşluk mal varlığım ve mülküm yok. Bunların hepsi iftira" dedi.

"FETÖ'NÜN ÖLÜM LİSTESİNDEKİ 4 KİŞİDEN BİRİYİM"

Melih Gökçek ayrıca, "FETÖ'nün ölüm listesinde olan 4 kişiden biriyim" ifadelerini kullandı. Gökçek, "Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum, bir gerçekliktir. Son yıllarda FETÖ ile mücadele ettim, CHP zihniyeti ile mücadele ettim. Mansur Yavaş'ın yolsuzluklarını ortaya koydum. Herkes sessiz kalırken ben kendimi ortaya koydum pişman değilim bu yanlışları yarın da olsa üzerine giderim yargıya güveniyorum." diye konuştu.

AĞIREL'DEN YANIT: YAZDIKLARIMI HARFİYEN DOĞRULAMIŞLAR

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Gökçek'in açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Belgeleri savcılığa sunacağımı anlayınca, TV100’de Sinan Burhan’a yaptıkları açıklamada; benim Onlar DOSYA programında, Sözcü TV de anlattıklarımı ve Cumhuriyet Gazetesi’nde yazdıklarımı harfiyen doğrulamışlar!

Hadi buyurun… Yurt binasını da… Vilbert’teki 8,5 milyon Euro’luk alışveriş merkezini de… Lüksemburg’daki 180 milyon Euro’luk alışveriş merkezi pazarlığını da… Harfiyen doğrulamışlar! Günlerdir “yalan”, “iftira” dedikleri ne varsa, şimdi çıkıp kendi ağızlarıyla anlatıyorlar. Daha durun… Ben yeni başlıyorum."

Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığını açıkladı.