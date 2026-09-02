Hakkında soruşturma başlatılmıştı: Melih Gökçek'ten, yazarımız Murat Ağırel hakkında suç duyurusu!

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, açıklama yaparak hakkındaki iddiaları gündeme getiren Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'le ilgili suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Gökçek, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Son günlerde Murat Ağırel tarafından şahsıma atfedilen ve kamuoyunda tartışmalara yol açan, adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz bulunduğu yönündeki mesnetsiz iddialar hakkında İKİNCİ KEZ bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, tamamen asılsızdır. Adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz olduğuna dair dile getirilen beyanlar tapu kaydına dayanmamaktadır. Bu tür iddialar, şahsımı ve ailemi hedef alarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma çabası taşımaktadır.

Tüm mal varlığım ve taşınmazlarım E-DEVLET kayıtlarında şeffaf bir şekilde yer almaktadır.

E-DEVLET kayıtlarına girildiğinde bu tür bir durumun mevcut olmadığı açıkça görülecektir.

Hukuka ve adalete olan inancımız tamdır. Bu tür asılsız ve iftira niteliğindeki iddiaları ortaya atanlar hakkında, şahsiyet haklarımızın korunması amacıyla Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında cezalandırılması için MURAT AĞIREL HAKKINDA RESMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR…

BİLGİLERİNİZE…"

KAMUOYUNUN DİKKATİNE



Son günlerde Murat Ağırel tarafından şahsıma atfedilen ve kamuoyunda tartışmalara yol açan, adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz bulunduğu yönündeki mesnetsiz iddialar hakkında İKİNCİ KEZ bir açıklama yapma gereği doğmuştur.



Öncelikle belirtmek isterim ki, söz… — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 2, 2026

NE OLMUŞTU?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’daki şirketleri, milyonlarca euroluk gayrimenkul yatırımları ve para trafiğine ilişkin iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

İddiaları gündeme getiren yazarımız Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verirken, elindeki resmi belgeleri de savcılığa sunmuştu.