'Halk ayaklanması çığırtkanlığı', 'kirli emeller...' Kılıçdaroğlu'ndan, Mansur Yavaş'ın çağrısına jet yanıt: Saat verdi, Genel Merkez'e çağırdı

Mahkemenin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve "atanmasının" ardından partide başlayan tartışmalar devam ediyor.

CHP'de geceden bu yana süren "grup toplantısı" gerginliği sürerken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan, Kılıçdaroğlu'na bir çağrı gelmişti.

YAVAŞ "SAĞDUYU" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Yavaş, Kılıçdaroğlu'na "sağduyu" çağrısı yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan seslenen Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" demişti.

Bu çağrıdan dakikalar sonra, Kılıçdaroğlu'ndan "TBMM'deki grup toplantısına katılmama" kararı gelmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MANSUR YAVAŞ'A JET YANIT

Son olarak, Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın kendisine yönelik çağrısını alıntıladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, GRUP TOPLANTISINI GENEL MERKEZ'E TAŞIDI

Açıklamasında grup toplantısını Genel Merkez'e taşıdığını da duyuran Kılıçdarolu, "Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum:

Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.

Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum.

Biz biriz ve birlikteyiz."

Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum:



Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış… https://t.co/wtyb1OBhMw — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 9, 2026

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASINDA "SARAY" SÖYLEMLERİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı "halk ayaklanması çığırtkanlığı", "iç karışıklık" gibi argümanların yer alması dikkat çekti.