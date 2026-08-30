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Halk TV'den ayrılan İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu

Halk TV'den ayrılan İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu

30.08.2026 13:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Halk TV'den ayrılan İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı, gazeteci İsmail Saymaz'ın Sözcü'ye döneceğini iddia etti. Saymaz, "Cafer Mahiroğlu’nu kırmadan, karşılıklı uzlaşarak, saygı içinde ayrılmak istedim. O yüzden süreç uzadı" dedi.

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Gazeteci İsmail Saymaz, bu ay sonu itibarıyla Halk TV'den ayrılacağını duyurdu. Gazeteci Fatih Altaylı, Saymaz'ın Sözcü TV'ye geri döneceğini açıkladı. 

Altaylı'nın internet sitesinde kaleme aldığı yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"İsmail Saymaz da Halk TV’den ayrıldı. Halk TV’deki 2 yıllık yazarlık ve ekran dönemi kapandı. Kendisiyle konuştum.

Sözcü TV’ye ve Sözcü gazetesine geri dönüyormuş. Sözcü’nün yeni dönem reklamlarında kendisini görmemiştim.

'Cafer Mahiroğlu’nu kırmadan, karşılıklı uzlaşarak, saygı içinde ayrılmak istedim. O yüzden süreç uzadı. İlanlarda yer alamamamın sebebi bu' dedi.

İsmail’e de yeni kanalında ve gazetesinde başarılar diliyorum."

SAYMAZ NE DEMİŞTİ?

Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyuran Saymaz, şunları kaydetmişti:

"İki yıldır çalıştığım Halk TV’den bu ay sonu itibariyle ayrılıyorum. Yeni yayın döneminde Halk TV’de olmayacağım. Halk TV’nin sahibi sayın Cafer Mahiroğlu, yayın yönetmenlerimiz Suat Toktaş ve Bengü Şap Babaeker, program ortaklarım Ebru Baki ve İbrahim Kahveci başta olmak üzere bütün Halk TV ekibine ve değerli izleyicilerine teşekkür ederim. Sevgi, selam ve hürmetlerimle."

İlgili Konular: #İsmail Saymaz #Fatih Altaylı

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