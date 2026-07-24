‘Halkın çağrısına kulak verdik’ dedi, CHP’den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Seçilmiş İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde başlatılan yeni siyasi harekette yer alacağını duyurdu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal sorunların çözümü için artık enerjilerini siyasi tartışmalara değil, halkın beklentilerine ve iktidar yürüyüşüne ayıracaklarını ifade eden Başkan Güç, milletin “yeni bir yol açın” çağrısına karşılık verdiklerini belirtti.

“MİLLETİMİZLE İKTİDARA YÜRÜMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ”

AKP iktidarının oynadığı oyunlarla vakit kaybetmemek için halkın çağrısına kulak verdiklerini vurgulayan Güç, “Bugün her şey YENİ’den başlıyor. ‘Değişmeyen tek şey değişimdir’ sözüne inanan insanlar olarak biliyoruz ki; aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alınamaz. Ülkemiz AKP yönetimi yüzünden büyük bir ekonomik ve toplumsal bunalımın içindedir. Milletimiz her geçen gün daha ağır şartlar altında yaşam mücadelesi vermektedir. İktidar ve onunla birlikte hareket eden anlayış, ülkemizi içinden çıkılması zor bir noktaya sürüklemiştir. Biz bu düzeni değiştirmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında büyük bir mücadele verdik. Ancak halkın bize olan desteğinden korkan iktidar ve onların iş birlikçileri olan butlancı zihniyet partimizi küçültmek, parçalamak ve milletimizin umudunu yok etmek için her yolu denedi, bütün güçleriyle saldırdı. Bugün de aynı saldırılar devam etmektedir ancak enerjimizi bu oyunlara harcamayacağız. Çünkü milletimiz bize, ‘Yeni bir yol açın’ dedi. Biz de o çağrıya kulak verdik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, milletimizin umudu olacak yeni bir siyasi hareketi başlatıyoruz. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak ve milletimizle birlikte iktidara yürümek için yola çıkıyoruz” diye konuştu.

“İZMİR UMUDA ÖNCÜLÜK ETMEYE DEVAM EDECEK”

İzmir’in seçilmiş kadroları olarak umuda öncülük etmek için istifa ettiklerini ve yeni bir yola çıktıklarını aktaran Güç, “Gençlik kollarının kapısından içeri adım attığımız, sokaklarında afiş astığımız, bayrağını taşıdığımız ve her kademesinde onurla mücadele ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nden, seçilmiş İzmir İl Başkanı ve Yönetimi olarak istifa ediyoruz. Çünkü ülkemize yeniden umut olacak yeni bir başlangıcın parçası oluyoruz. İzmir’deki tüm ilçe başkanlarımızın, ilçe yönetimlerimizin, kadın ve gençlik kollarımızın da Çarşamba gününe kadar planlı bir şekilde bu yeni yürüyüşe katılacağını ilan ediyoruz. İzmir, her zaman olduğu gibi yine Türkiye’nin umudu olma yolunda öncülük edecektir. Makam için değil, millet için. Koltuk için değil, memleket için. Kişisel hesaplar için değil, çocuklarımızın geleceği için yürüyoruz. Şimdi yeni bir mücadele başlıyor. Şimdi yeni bir yol açılıyor. Şimdi yeni bir umut doğuyor. Yolumuz milletin yolu, yolumuz umut, yolumuz iktidar olsun” dedi.