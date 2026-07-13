Haluk Levent, '15 gündür mesaj atıyorum' demişti: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK’ın milyarlık şüpheli para trafiği raporunun ardından Bursa'da gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada şahsi borçlarının dernekle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunmuş ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a günlerce ulaşmaya çalışmasına rağmen yanıt alamadığını belirtmişti.

Haluk Levent'in açıklaması üzerine Bülent Turan'dan bir yanıt geldi. Turan, Haluk Levent'in adını anmadan yaptığı açıklamada, "dernek denetimlerinin mesaj ve taleplere göre değil, risk değerlendirmesi ve adli/idari mercilerden gelen şikayetler üzerine yapıldığını" belirtti.

Bülent Turan'ın açıklaması şöyle:

"Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir.

Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.

Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır.

Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin."

HALUK LEVENT NE DEMİŞTİ?

Gözaltında bulunan Haluk Levent, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden paylaşılan açıklamasında şöyle demişti:

"Sevgili dostlarım,

Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum.

Dedim ki: "Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin." Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek."