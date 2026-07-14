Haluk Levent ifade tutanağını paylaştı, 'konuşmama izin vermediler' dedi: 'Süleyman Soylu' ayrıntısı dikkat çekti

AHBAP Derneği soruşturmasına gözaltına alınan Haluk Levent, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında olan Haluk Levent, söylemek istediği şeylerin tutanağa geçirilmediği gerekçesiyle susma hakkını kullanma kararı aldı. Levent, yaptığı paylaşımda "Konuşmak istiyorum, izin vermediler. Çünkü söyleyeceklerimin resmi kayıtlara geçmesini istemiyorlar" dedi.

Levent adına X hesabından yapılan açıklamada ifade tutanağı ve avukatların tutanağı paylaşıldı.

Tutanakta, Levent'in "Bu konuda az önce tutanağa geçirilmesini istediğim politikacılar, devlet kurumları ile ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden (benim için konuyla alakası var hem de çok var) ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum" dediği görüldü. Müdaffi avukat da "Müvekkilin beyanlarına iştirak ediyoruz. Müvekkilimiz soruşturma konusu ile ilgili detaylı ifade verme niyetindedir ancak savunma hakkımız kısıtlanmıştır. İşbu sebeple detaylı savunma verememekteyiz" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Avukatların tutanağında ise Levent'in Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsettiği ancak bu ifadenin "soruyla uyumsuz olduğu" gerekçesiyle tutanağa geçirilmediği, bu nedenle Levent'in savunma hakkının kısıtlandığı, bu sebeple de söz konusu tutanağın tutulduğu ifade edildi:

"14.07.2026 tarihinde baromuzun Avukat Hakları Merkezi'ne başvurup talepte bulunan […] sicil numaralı Av. […] isimli meslektaşın talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelindi.

Meslektaşımızın beyanına göre gözaltında bulunan müvekkili Haluk Levent'in ifadesi esnasında vermek istediği beyanlara müdahale edilerek bir kısım beyanların zapta geçirilmediğinden ifade işlemine ara verilmiştir.

İfade esnasında şüpheli olan müvekkilinin Süleyman Soylu isimli şahıstan bahsetmesi üzerine "soruyla uyumlu söz cevabı olmadığı" gerekçesiyle ifade tutanağına geçirilmediğini ve bu duruma yaptığı itirazın ise sonuç vermemesini, müvekkilinin savunma hakkının kısıtlandığını beyanla işbu tutanak İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi adına bulunan baro temsilcisi Av. […] ([…]) ile birlikte düzenlenmiştir."