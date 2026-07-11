Haluk Levent'ten o iddia üzerine açıklama: 'Hayatım boyunca sigara dahi içmedim'

"Uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia, verdiği ifadede şarkıcı Haluk Levent'in de uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Sızdırılan ve sosyal medyada gündem olan ifade üzerine Haluk Levent'ten bir açıklama geldi.

Levent sosyal medyadan açıklama yaparak iddiayı reddetti.

Levent'in açıklaması şöyle:

"On beş gündür her şey yazıldı çizildi. Hiç cevap vermedim. Bir tanesine dayanamayıp cevap vermek için sizlere yazayım istedim. Hayatım boyunca sigara dahi içmedim. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım. Ahbapta iken onlarca çocuğumuzun ailesi ile hastanelerde tedavi için uğraştım. UYUŞMAYALIM projesi altında onlarca lisede uyuşturucu madde kullanımına karşı söyleşi yaptım. O çocuklar o gençler bu iddialar karşısında üzülmesin diye bu twiti yazdım."