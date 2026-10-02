Hastaneye kaldırılan Veli Ağbaba’dan günler sonra ilk görüntü!

Geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan günler sonra ilk görüntü geldi.

Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, tedavisi devam eden Ağbaba’yı hastanede ziyaret etti. Çiler, ziyaret sırasında Ağbaba ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

PAZAR ZİYARETİ SIRASINDA RAHATSIZLANMIŞTI

Ağbaba, geçen hafta salı günü Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını ziyaret ettiği sırada rahatsızlanmıştı.

Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Ağbaba, tedbir amacıyla yoğun bakıma alınmıştı.

GÜNLER SONRA İLK FOTOĞRAF

Tedavisi süren Ağbaba’yı hastanede ziyaret eden Nail Çiler, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

Çiler paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Malatya Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Sayın Veli Ağbaba'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Veli Ağbaba'ya acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum.”