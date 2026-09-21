'Hayatta olmaz demem' çıkışı gündem olmuştu... Mahmut Arıkan, 'Cumhur İttifakı' iddialarına yanıt verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddiaları reddederek böyle bir gündemlerinin olmadığını söyledi.

Arıkan, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmelerin sürdüğünü, üç partinin daha fazla siyasi aktörü dahil ederek "yeni bir siyasi hat" kurmayı hedeflediğini belirtti.

Mahmut Arıkan, Halk TV'de katıldığı programda son günlerde Cumhur İttifakı'yla olası iş birliğine ilişkin sözleri üzerinden başlayan tartışmalara açıklık getirdi.

Partiler arasındaki görüşmeleri önemsediklerini belirten Arıkan, iktidar partilerinden gelecek görüşme çağrılarına da kapalı olmadıklarını söyledi.

Arıkan, bir siyasi partiyle görüşmenin ittifaka katılmak anlamına gelmediğini vurgulayarak, Türkiye'deki kutuplaşmanın azaltılması için siyasi aktörlerin birbirleriyle konuşabilmesi gerektiğini ifade etti.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMAK GİBİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Arıkan'a Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma gündeminin bulunmadığı, buna karşılık Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile yeni bir siyasi hat üzerinde ilerlediği şeklindeki değerlendirmesinin doğru olup olmadığını soruldu.

Arıkan, bu değerlendirmeyi "Kesinlikle" diyerek doğruladı.

Saadet lideri, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmelerin "çok müspet" şekilde devam ettiğini belirterek, hedeflerinin yalnızca üç partiyle sınırlı kalmayan yeni bir siyasi hat oluşturmak olduğunu söyledi.

Arıkan, "Üç parti bir araya gelerek önümüzdeki dönemlerde parti sayısını da, siyasi aktör sayısını da artırmak kaydıyla yeni bir siyasi hat inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

"AÇIKLAYACAĞIMIZ ADAY MEVCUT KONUŞULAN İSİMLER DEĞİL"

Cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da değinen Arıkan, daha önce kullandığı "Bir aday açıklayacağız, tüm Türkiye ‘Oh be' diyecek" sözlerini hatırlattı.

Arıkan, sözünü ettiği kişinin bugün kamuoyunda öne çıkan veya sıkça konuşulan adaylardan biri olmadığını söyledi. İsim tartışmalarından çok ilkelerin konuşulması gerektiğini belirten Arıkan, seçim tarihi açıklanana kadar bu yaklaşımı sürdürmek istediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Arıkan'ın açıklamaları, bir gün önce Tivi6'da Cumhur İttifakı'yla olası iş birliğine ilişkin kullandığı sözlerin ardından gündeme geldi. Arıkan, yüzde 50+1 sistemi nedeniyle farklı siyasi partilerle iş birliğinin gerekli olabileceğini söylemiş ve "Ben Cumhur İttifakı'na ‘Hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez' diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim" demişti.

Arıkan daha önce de ittifak tartışmalarında isimlerden ziyade ortaklaşılacak ilkelerin belirleyici olması gerektiğini savunmuş, "Kişiler değil, ilkeler ittifak yapmalı" demişti.