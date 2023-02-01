HDP'li Oluç, AKP'nin 'üç bakanlık' iddiasını yalanladı: Herkesi kendileri gibi siyasi etikten yoksun sanıyorlar

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:27

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:27

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Mücahit Birinci, HDP'nin Millet İttifakı'ndan Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere üç bakanlık talep ettiğini öne sürdü.

Birinci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı bilgiler geliyor: HDP'nin masayla sıkı Bakanlık pazarlığı içinde olduğuna dair. HDP’nin 3 Bakanlık talebi olduğu söyleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı. Kabus gibi... Bunu bugün yayınladıkları fasiküldeki "yerel yönetimler idari ve mali açıdan yeniden yapılandırılacak" beyanları ile birlikte değerlendirmek lazım. Biz neyin kastedildiğini anlıyoruz. Ancak onlara da soruyoruz. İdari ve mali açıdan yeniden yapılandırma ne demek?"

HDP'Lİ OLUÇ: HERKESİ KENDİLERİ GİBİ SANIYORLAR

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise Birinci'nin iddiasını sert bir dille yalanladı. Birinci'nin iddiası için "Yalan söylemek bunların fıtratında var" diyen Oluç, "Herkesi kendileri gibi siyasi etikten yoksun sanıyorlar" ifadesini kullandı.

Oluç'un paylaşımı şöyle:



