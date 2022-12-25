HDP’li Sezai Temelli, 'Paris' paylaşımını sildi ve özür diledi
HDP’li Sezai Temelli, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırının ardından yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımını gelen tepkilerin ardından kaldırdı.
Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Olayın ardından başta Paris olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi. Zaman zaman polisle çatışmaların da yaşandığı protestolar devam ederken HDP cephesinden gelen bir paylaşım tepkiye neden oldu.
HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, gazeteci Clément Lanot’un sokaklardaki şiddeti yansıtan tweet'ini tekrar paylaşarak, Kürtçe “Yanıyor Paris, yansın” şeklinde paylaşımda bulundu.
Temelli'nin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Tepkilerin ardından Temelli paylaşımını silerek "Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum” açıklaması yaptı.
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