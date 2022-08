Hedef almıştı... Habertürk programcısından MHP'li Semih Yalçın'a yanıt

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:07

MHP'li Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla Habertürk'ü hedef alarak, "Habertürk’ün Türk milletinin siyasetteki sesi olan MHP’ye düşmanca yayınlarını sevk ve idare etmek, Turgay Ciner’in yanına kâr kalmayacaktır. Elbet bir gün kendisiyle hesaplaşılacaktır" demişti.

Yalçın'ın Habertürk'ü hedef göstermesinin ardından açıklama yapan Habertürk TV PT Programları Koordinatörü Kürşad Oğuz, “Yayın bizim açımızdan ve yayıncılık açısından dürüst, tarafsız ve tamamen adil bir yayındır” ifadelerini kullandı.

Habertürk’te 14 yıl boyunca üst düzey görevlerde çalıştığını söyleyen Oğuz, Ciner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner’le doğrudan veya dolaylı olarak konuşması olmadığını dile getirdi. Oğuz, "Sorumlusu olduğum yayınlar çerçevesinde onun tarafından bana tek bir talep iletilmedi. Bunları bir kenara koyalım, kendisiyle yan yana bile gelmedim. Habertürk’teki sorumluluk alanlarımızla ilgili konuların onunla ilişkilendirilmesinin en basit ifadeyle haksızlık olduğunu belirtmek isterim" dedi.

"DURUŞUMUZ İZLEYİCİLERİMİZİN TAKDİR ETTİĞİ ÖZELLİĞİMİZDİR"

"Habertürk böyle çalışmaz" diyen Oğuz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kurumda yayıncılıkla ilgili bütün süreçler kurumsal hiyerarşi ve editoryal bağımsızlık çerçevesinde yürür. Bu bağlamda MHP dahil meşru demokratik siyasi partiler, bağımsızlık, tarafsızlık ve hakkaniyet çerçevesinde kendine yer bulur. Öyle ki bu duruşumuz, Habertürk izleyicilerinin her zaman takdir ettiği özelliğimizdir. Devletin varlığı ve bütünlüğü, milli egemenlik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, yayınlarımızdaki temel düsturumuzdur. Bu ilkelere bağlılık temelinde çoğulcu, bağımsız ve tarafsız yayın çizgimizi sürdürürüz. Bu çerçevede her siyasi görüş ve her haber Habertürk’te eşit ve adil bir şekilde kendine yer bulur.

Elbette farklı konukların yer aldığı programlardaki görüşler, özgür bir kanalda katılımcıları bağlar. Habertürk, siyasi tartışmaların tarafı değildir ve olmayacaktır. Bu programlarda taraflar kendi görüşlerini birbirlerine karşı özgürce savunabilirler. Sorumluluğunu üstlendiğim ve yönettiğim bütün programlarda ve yayınlarda bu ilkeler gözetilmiştir. Bir kez daha vurgulamam gerekirse; hiyerarşik üstlerimden bunun dışında tek bir gün aksi bir talep gelmemiştir.

"SEMİH YALÇIN'IN İTİRAZLARI DA EKRANDA DİLE GETİRİLDİ"

Eşitlik ve hakkaniyet, en değer verdiğimiz özelliğimizdir. Türk siyasetinin önemli partilerinden MHP de her zaman bu önemine binaen yayınlarımızda uygun bir şekilde yer bulmuştur. Buna mukabil, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, 3 Ağustos Çarşamba akşamı sorumluluğunu ve yönetimini üstlendiğim HT Gündem programıyla ilgili yaptığı paylaşımlar üzerine bu açıklamayı yapma gereği duydum. Söz konusu programda, konuğumuz Berhan Şimşek’in KPSS soruşturması bağlamında ÖSYM eski başkanının siyasi tandansına ilişkin yaptığı yoruma, Semih Yalçın tarafından bizzat tarafıma mesaj yollanarak itiraz edildi. Kendisine, gönderdiği açıklamayı kendi ağzından aynen okuyacağımı söyledim ve çok geçmeden okudum.

O kısımda ne ben, ne diğer program sunucusu arkadaşım ne de diğer konukların KPSS ile ilgili MHP’yi itham edici tek bir sözü olmadığı gibi aksine bu iddiaya tarafımdan usulünce itiraz edilmiş ve ayrıca Semih Yalçın’ın itirazları da tarafımdan ekranda dile getirilmiştir.

Özetle söz konusu ifade, Habertürk sunucularına değil canlı yayın konuğumuza aittir. İlgilisi tarafından buna verilen cevap da programda aynen okunmuştur. Dolayısıyla yayın bizim açımızdan ve yayıncılık açısından dürüst, tarafsız ve tamamen adil bir yayındır. Bu paylaşımlara istinaden, gerek söz konusu yayınımız, gerekse sorumluluk üstlendiğim 14 yıllık süre boyunca yaşadıklarımı anlatmayı zorunluluk addettim."