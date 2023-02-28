Helallik isteyen Erdoğan'a tepki: Helallik değil istifa

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ağır hasar alan Adıyaman’da incelemelerde bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman’dır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Malesef olmadı. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin fakındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” Erdoğan daha sonra depremzedeler için dua etti.

Erdoğan’ın sözlerine tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Sorumlu bir yönetim böyle bir yıkım, can kaybı ve ihmaller zincirinin üstüne istifa eder. Helalliği de ancak istifa ederken ister. ‘Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağız’ ne demek? Her şeyin farkındaysanız gereği bellidir: İstifa, istifa, istifa” dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Yargı önünde hesap vermeli Kendisi de depremzede olan ve yakınlarını Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yitiren, depremin ilk gününden itibaren de memleketi Adıyaman’da çalışmalar yürüten CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Cumhurbaşkanının kendisinin de gecikmeyi kabul etmesi iyi bir şey. Biz günlerdir feryat ediyorduk. Ancak bir Adıyamanlı olarak ben hakkımı helal etmiyorum. Vatandaşlarımız arama-kurtarma çalımaları zamanında başlasaydı kurtulacaktı. Sadece halellikle bu sorumluluktan kurtulamaz. Hükümetin bu işte ihmali olan kurumların, yargı önünde hesap vermesi lazım. Ancak böyle Adıyamanlılar helallik konusunu gündemine alır.”

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları ‘hakkımızı helal etmiyoruz’ etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.